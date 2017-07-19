Метрострой взыскивает с «Титана-2» 170 млн в связи со стройкой на ЛАЭС-2

ОАО «Метрострой» подал иск к АО «Концерн Титан-2» на 170 млн рублей. Речь идет о неоплаченном, по мнении истца, оборудовании и материалах.

Информация об иске появилась на сайте арбитража 17 июля, правда, с ошибкой. Как рассказали в «Метрострое», речь идет не о 323 млн рублей, как указано на портале, а о 170 млн (154 млн основного долга и 16 млн неустойки). По мнению «Метростроя», именно столько ответчик не заплатил за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование: кран СТТ 331-16 HD TEREXCOMEDIL и опалубку CK 175. Оборудование было передано по договору купли-продажи.

"Концерн-Титан 2" считает, что оплата за поставку осуществлена в рамках перерасчетов сторон. «Метрострой» доказывает в судебном порядке, что взаимозачет в данном случае недействителен и выдвигает требование об оплате неустойки.

Обе компании задействованы на строительстве ЛАЭС-2. В суде также рассматривается иск «Метростроя» к «Титану-2» на 68 млн рублей. В свою очередь, "Титан-2" пытается взыскать с метростроителей 1,3 млрд рублей.