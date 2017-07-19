Велодвижение с вантузами наголо

Велоактивисты организовали сразу две акции за два дня по поводу открывшихся велодорожек. Одну для журналистов, вторую, как выяснилось, тоже. Злостных нарушителей автомобилистов оказалось маловато.

Эксперты движения «Велосипедизация Петербурга» спешат оценить работу Центра управления парковками, который прокладывает по городу велодорожки. Для этого активисты вызвали на разговор представителей власти, а также призвали всех неравнодушных выступить за неприкосновенность дорожек со стороны автомобилистов. «Фонтанка» посмотрела – и на велодорожки, и на активистов.

Встреча журналистов, общественников и «велосипедной» части городской администрации 18 июля поначалу обещала неплохой сюжет. К собравшимся на пересечении Карповки и улицы Чапаева неожиданно подошел наряд полиции, и сотрудники довольно решительно стали выяснять, что за мероприятие здесь проходит. Пострадать за велодорожки не довелось, стражам порядка хватило полученных ответов и микрофонов телевизионщиков, брендированных знакомыми цветами. Позднее причина повышенного интереса полицейских стала понятна: тем же вечером в двух шагах от этого места, на Чапаева, 30, задержали группу из семи активных сторонников Алексея Навального.



Участники встречи на активистов похожи не были. Впрочем, на велосипедистов тоже. На двух колесах приехала только Дарья Табачникова, советник вице-губернатора Албина по созданию велосреды. Она-то и представляла город, отвечая на замечания «Велосипедизации Санкт-Петербурга», которые высказывал эксперт движения Алексей Панков. Место встречи было выбрано не случайно: по мнению Панкова, настоящим провалом нового проекта стала та его часть, которая касается велопешеходных дорожек вдоль Невы.

Перекресток Аптекарской набережной, Карповки, улицы Чапаева, Петроградской набережной и Гренадерского моста — пример показательный. Велосипедисту, который делит здесь дорогу с пешеходами, на подъезде к переправе придется слезть с железного коня и вести его под уздцы в обход через светофоры, чтобы потом вернуться к воде.

Дарья Табачникова уклонялась от вопросов журналистов, которые просили ее измерить на весах справедливости права велосипедистов и автомобилистов. Зато на конкретные вопросы отвечала. Ситуацию с мостами решат в следующем году, внеся перекрестки в адресную программу: дорожки в этих местах раскрасят, а поребрики занизят, чтобы движение не прерывалось.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о том, как именно идут велодорожки по Петроградской стороне, опоясывая ее по набережным и рассекая по Карповке, Левашовскому и Большой Зелениной. Где-то это выделенная полоса, где-то смешанное движение – то есть просто правый ряд автомобильного потока, как и сейчас, где-то велопешеходное движение по тротуару.С погодой в этот день не повезло, с дорогами не повезло в принципе. Так что дальнейшая прогулка по более или менее благополучной с велосипедной точки зрения Карповке оказалась омрачена. Выделенную полосу заливало водой, которая неохотно уходила в канализацию. В некоторых местах дорожку с одной стороны подпирал неровный забор, к которому, как отметил Панков, автомобилисты могут случайно притереть велосипедиста. Приходилось верить на слово, вечером по велодорожке никто не ездил, кроме машин. Зато даже в такое малооживленное время можно было оценить, что как раз-таки автомобилям здесь стало тесно. Велополоса с одной стороны и припаркованные машины с другой сделали два встречных автопотока чистой теорией. Разойтись им здесь теперь сложно, так что время от времени они перебираются на встречку.

Есть и обратный пример – выделенная полоса по Левашовскому проспекту, которая выводит напрямую на Крестовский остров и дальше к одноименной станции метро. Велосипедисты говорят, сказка, просто Амстердам в отдельно взятом районе.

В целом сеть на Петроградке готова на 80%. На Фонтанке скоро приступят к нанесению разметки, две северные дорожки ждут к концу августа. В 2018 году сеть будет расти, планируется маршрут по Васильевскому острову. А вот на вопрос о южных районах прозвучало загадочное «со временем».

Впрочем, главную акцию велообщественность наметила на 19 июля. «Фонтанка» уже рассказывала о том, что автомобилисты не особенно обратили внимание на новую разметку и знаки на Петроградской набережной. Именно туда всех и позвала «Велосипедизация Санкт-Петербурга». «Мы надеемся вместе при помощи акции проинформировать тех, кто не знает, что теперь вдоль набережной проходит велополоса и парковаться там запрещено, – писали активисты. – Участников мы просим привезти с собой вантуз или другой яркий объект — самый простой способ отделить велополосу от автополосы».

Домашний вантуз не прошел кастинг на яркость, так что на войну автомобилистов и велосипедистов корреспондент «Фонтанки» отправился в ранге нон-комбатанта. С погодой было лучше, чем накануне, однако время выбрали опять не идеальное, 19 часов вечера. На перекрестке набережной и Сампсониевского моста на велодорожке припарковалась полицейская машина, сами сотрудники регулировали движение на перекрестке. А вот у «Авроры», где обычно наблюдается столпотворение туристических автобусов и машин, было спокойно. На небольшой фоторепортаж набралось, но не более. Сами участники акции в количестве десятка человек тоже чувствовали неловкость и попытались найти нарушителей на Петровской набережной за поворотом – безрезультатно. «Да все разъехались, кроме полицейских», – раздосадовано сказал один из велосипедистов. Полиция, впрочем, тоже к тому времени уехала.

Добродушный таксист, занявший дорожку, рассказал, что не считает город приспособленным для велодвижения, разве что парки. На вопрос, не боится ли он штрафов, ответил, что полиция к таксистам снисходительна, даже за второй ряд не гоняет. Насчет штрафов, кстати, возникла некоторая дискуссия – с какого момента начинают действовать знаки «остановка запрещена» и знаки велодорожек. В начале июля Центр управления парковками, который занимается велодвижением, сообщал, что временный запрет остановки на набережной начнет действовать с 28 июля. «Фонтанке» пояснили, что речь шла о знаках для проведения работ по оборудованию велополосы, а график позже изменили, так что расписание неактуально.

Отличить действующую велодорожку от пока закрытой очень легко, рассказали «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Ездить свободно можно по той, где есть разметка и уже расчехлен знак. Он начинает действовать с момента открытия. «Сегодня было дано указание экипажам следить за тем, как работают уже действующие велодорожки», – рассказали в дорожной полиции. Для тех, кто будет пытаться парковаться или ехать по ним есть соответствующая статья КоАП: 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Согласно пункту 1 этой статьи, за парковку на велодорожке автомобилиста могут оштрафовать на 1500 рублей. Также, такое нарушение может повлечь перемещение машины при помощи эвакуатора. Пункт 2 наказывает за движение по велодорожке. Проезд по выделенной для двухколесного транспортного средства полосе обойдется торопливому водителю в 2000 рублей.

В какой-то момент показалось, что небеса смилостивились – по выделенной полосе нахально и небыстро ехал автомобиль, не уступая дорогу велосипедисту. Впрочем, тут же выяснилось, что байкер – это корреспондент телеканала «Санкт-Петербург», в открытом багажнике авто, как на тачанке, с камерой сидит оператор, а все происходящее – запись стенд-апа. В конце концов один автомобилист все же припарковался на дорожке, чтобы высадить пассажирку. Велосипедисты с ликованием встали перед машиной и позади. Быстро и вежливо поговорили с водителем, выслушали обещание следить за разметкой и «разблокировали» машину. Наконец, пришел черед вантузов – в большинстве своем неярких. Их расставили на небольшом участке в буферной зоне и устроили небольшую фотосессию. Автомобиль телевизионщиков, словно в насмешку, все время стоял на «аварийке» на велодорожке. Кому не хватало сюрреализма, мог прислушаться – фотографирующиеся туристы хором пели «что тебе снится, крейсер «Аврора». Журналисты и велосипедисты распрощались и разошлись. Вантузы остались.

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"