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19.07.2017 18:05

Меркель: Нет ничего необычного во второй встрече Путина и Трампа

Хозяева саммита G20 в Гамбурге не видят ничего необычного в общении за ужином двух его участников – президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина.

Об этом сказал в среду, 19 июля, официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.

"Смысл встреч G20 и состоит, по своей сути, в том, что параллельно с рабочими заседаниями существует возможность провести многочисленные неформальные контакты, переговоры. Это также и смысл совместного ужина", – сказал представитель Меркель.

Он отметил, что ужин в Эльбской филармонии стал "оживленным обменом многих со многими". Зайберт добавил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "в любом случае вовсе не была удивлена или смущена". Что касается содержания таких двусторонних общений, он посоветовал обращаться к пресс-представителям соответствующих сторон, а не хозяев саммита.

Как ранее сообщали СМИ, Трамп и Путин, кроме встречи на саммите G20 в Гамбурге, которую объявили первой, ознакомительной встречей, имели еще одну возможность для обсуждений, о чем раньше не сообщала ни одна сторона.

Сам Трамп назвал историю о секретной встрече с Путиным "фейковой", подчеркнув, что на ужин все лидеры G20, и жены, были приглашены канцлером Германии.


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