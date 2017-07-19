Петербургский парламент может запретить продажу вейпов несовершеннолетним

Комитет по законодательству завершает подготовку проекта закона, запрещающего продавать электронные испарители несовершеннолетним. Об этом 19 июля сообщают в аппарате комитета.

Законопроект запрещает продавать несовершеннолетним и жидкости для вейпов. По словам председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока, летние каникулы в Законодательном собрании позволили авторам проекта более детально его проработать.

«Влияние электронных средств курения до конца не изучено. Не ясно, насколько пагубным может оказаться их воздействие на молодой организм. При употреблении вейпа несовершеннолетний сам регулирует количество поступающего никотина. Его высокие дозы могут вызвать настоящую зависимость. По сути это тренировка курения», – отмечает Четырбок.

Для нарушителей требований проект предусматривает штраф в 50 тысяч рублей. Планируется, что закон примут этой осенью.

В апреле Минздрав России внес запрет на продажу электронных сигарет и вейпов лицам до 21 года, а также на их курение в общественных местах в доработанную стратегию формирования здорового образа жизни граждан страны до 2025 года.