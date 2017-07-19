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19.07.2017 18:20

Благотворительный забег «Красота во благо» собрал более 150 тыс. рублей

Благотворительный забег «Красота во благо», состоявшийся в Приморском парке Победы, собрал 164 800 рублей. В забеге вместе с горожанами приняли участие и известные петербуржцы – артисты Мариинки и спортсмены.

Собранные средства – это пожертвования участников забега на программу системной поддержки детей с тяжелыми нарушениями в Детском Доме № 4 Павловска, где вот уже 20 лет бок о бок с персоналом интерната работает благотворительная организация «Перспективы».

Собранные средства позволят оплатить несколько месяцев работы специалистов с ребенком, которому требуются особые занятия просто для того, чтобы научиться держать ложку, поворачивать голову или уверенно пользоваться коляской.

В забеге наравне со всеми принимали участие и прима Мариинского Диана Вишнева с коллегой Алисой Петренко, были и профессиональные спортсмены. Особенный командный дух показала супруга хоккеиста Антона Белова (СКА), Елена: несмотря на травму, она выставила вместо себя «замену на поле» – если решено бежать, значит, бежать нужно.

Благотворительный забег «Красота во благо» собрал более 150 тыс. рублей

Диана Вишнева также обратилась к участникам: «Давайте просто вместе поможем детям – это то, что действительно важно».

В забеге приняло участие 107 человек. Бежал со всеми и член паралимпийской сборной Петербурга по бегу 18-летний Михаил Князев, пришедший вторым на дистанции 3 000 метров.

«Мы очень рады, что наших подопечных поддержали и частные лица, и компании. Люди приехали в парк с утра в выходной, атмосфера была потрясающая! Раньше мы никогда не проводили таких мероприятий, но было действительно здорово, – рассказала Юлия Мальцева из «Перспектив». – Главные наши расходы – это, конечно, не игрушки и даже не дорогие немецкие коляски, а ежедневное кропотливое сопровождение такого ребенка. Оно творит чудеса и необходимо как воздух, но это – ежемесячная зарплата специального педагога, инструктора адаптивной физкультуры».

Справка:

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» с 1996 года работает в Санкт-Петербурге. Сейчас организация поддерживает детей с тяжелой инвалидностью в четвертом корпусе Детского дома интерната №4 и семьи, в которых растут такие дети.

После 18 лет о подопечных организации заботятся «Новые Перспективы»: сопровождение, мастерские, учебная кухня и занятия искусством в интернате и помощь тем, кто осваивает самостоятельную жизнь.

Главная цель «Перспектив» - создание для детей и взрослых с тяжелой инвалидностью условий, максимально приближенных к жизни обычных людей.


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