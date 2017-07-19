Новейший фрегат зашёл в Неву для парада

Фрегат «Адмирал Макаров», который к концу этого года пополнит надводные силы Черноморского флота, пришел в Петербург.

Как стало известно «Фонтанке» 19 июля, фрегат зашел в Неву для участия в военно-морском параде ко Дню ВМФ. Несколько дней «Адмирал Макаров» пробыл в Кронштадте вместе с корветами «Стойкий» и «Сообразительный», а также малыми ракетными кораблями «Серпухов» и «Гейзер».

Ранее «Адмирал Макаров» проходил государственные испытания в морских полигонах Балтийского флота. Особое внимание уделили проверке работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства.

Фрегат был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в 2012 году. Спущен на воду в сентябре 2015 года. Это третий корабль в серии фрегатов проекта 11356 разработки АО «Северное проектно-конструкторское бюро», строящихся по заказу Минобороны РФ. Корабли этой серии предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Такие фрегаты имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, длину 125 метров и скорость – до 30 узлов.