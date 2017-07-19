В Петербурге обыскивают Морской банк

В петербургском филиале Морского банка проходят обыски. К следственным действиям привлечены бойцы Росгвардии.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 19 июля в бизнес-центр «Балтика» на Гапсальской улице в сопровождении СОБРа пришли следователи и проследовали в филиал Морского банка, расположенный на первом этаже. Началась выемка документов.

В филиале «Фонтанке» косвенно подтвердили следственные мероприятия, уточнив, что комментарии «пока давать некому», так как все руководство занято.

Морской банк специализируется на обслуживании корпоративных клиентов, преимущественно предприятий водного транспорта. Его услугами пользуются Росморпорт, торговый порт в Усть-Луге, Российский речной регистр и другие. Морской банк упоминался в числе других организаций, причастных к схеме вывода за рубеж 22 млрд долларов через Молдавию.