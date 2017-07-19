Минтруд предлагает судам признавать недействительными сделки с детьми, пожилыми и инвалидами

Минтруд подготовил проект поправок к Гражданскому кодексу, где предлагает уязвимым гражданам оспаривать кабальные сделки в судах, а судам признавать такие сделки недействительными. Соответствующий законопроект опубликован 19 июля на портале официального раскрытия нормативно-правовых актов.

«Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств либо уязвимости своего положения (инвалидность, пожилой возраст, несовершеннолетие), чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего», — говорится в тексте законопроекта.

Минтруд рассчитывает, что принятие такого закона позволит защитить наиболее уязвимые категории российских граждан: детей, пожилых людей и инвалидов.

«Изменение предусматривает возможность признания судом сделки недействительной в случае, если сторона сделки воспользовалась уязвимостью потребителя (инвалида, лица пожилого возраста, ребенка) и заключила с ним сделку на крайне невыгодных условиях. Данная норма позволит защитить права указанных категорий граждан посредством оспаривания такой сделки в судебном порядке», — говорится в пояснительной записке к документу.

Минтруд подготовил законопроект во исполнение поручения президента от 18 мая 2017 года.