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19.07.2017 18:37
2 Комментариев

«Лондон Парк» сдал квартиры, теперь сдает активы

В ЖК «Лондон Парк» едва сдали 575 квартир, как на них наложили арест. Приставы хотят найти среди них бесхозные, чтобы продать с молотка за долги застройщика.
«Лондон Парк» сдал квартиры, теперь сдает активы
Архив/Сергей Куликов/Интерпресс

Долгострой на проспекте Просвещения от ООО «ЛП» чередует хорошие новости с плохими. В мае с многолетним опозданием ввели первую очередь «Лондон Парка», в июле на нее уже наложили арест. Приставы ищут, что бы такого продать для погашения задолженности компании, в том числе перед получившими квартиры дольщиками. Застройщик заявляет о давлении на него и об интересе конкретных юристов.

Разрешение на ввод первой очереди ЖК «Лондон Парк» (застройщик ООО «ЛП» входит в холдинг Л1) получил 12 мая 2017 года, в конце июня началось заселение. Комплекс представляет собой два 25-этажных дома с общей площадью в 40 тысяч квадратных метров. По высоте они занимают третье место среди жилых зданий города. Всего в первой очереди 575 квартир — от студий до четырехкомнатных. И все они 14 июля оказались под арестом.

Проект «Лондон Парка» появился в 2007 году под эгидой компании «ЛЭК-Компания № 1», которая в 2011 году стала Л1. Фактически комплекс возводился и продавался уже под отдельно созданным под это в Л1 брендом "ЛП". Изначально ЖК «Лондон Парк» планировалось сдать в 2009 году. Однако из-за внутрикорпоративного конфликта и финансовых проблем компания ввела первую очередь только два месяца назад. А в начале 2017 года застройщик оказался в списке неплательщиков по аренде земельных участков Смольного. В апреле этого года приставы арестовывали счета «ЛП». Как писала «Фонтанка», сумма выставленных взысканий тогда составляла 400 млн рублей. Сводное исполнительное производство включало 300 дел, в основном по дольщикам, которые требовали возврата денег и неустойки за просрочку. Сам ЖК на тот момент не имел статуса зарегистрированного имущества, так что приставы арестовали право аренды земельного участка, где возводится долгострой, и счета компании-должника.

О том, что теперь в УФССП занялись самими квартирами, «Фонтанке» рассказали в компании «Маквэр», которая представляет интересы дольщиков в судах, и подтвердили в ООО «ЛП».

«Для введения в эксплуатацию проектно-инвентаризационным бюро были проведены обмеры, и мы смогли через суд получить к ним доступ, — рассказывает глава «Маквэр» Оксана Вершинина. – Застройщику предложили предоставить данные о еще не проданных квартирах, чтобы за счет их продажи погасить задолженность. Ее общая сумма составляет 450 млн рублей. Однако такую информацию компания не раскрыла, так что арестовали все квартиры, в том числе проданные».

Директор по развитию Л1 Надежда Калашникова, в свою очередь, утверждает, что застройщик всю информацию приставам направил, о чем даже имеется пометка канцелярии ведомства. Кроме того, до начала процедуры ареста в службу передали документы, подтверждающие права дольщиков на квартиры, однако пристав-исполнитель отказался принять и ознакомиться с ними, о чем есть указание в акте ареста.

«Объяснения адвоката Вершининой о том, что компания Л1 не предоставила сведения о свободных квартирах, являются ложными, – говорит Калашникова. – Равно как и ее сведения по поводу суммы долга, который, как вы можете заметить из сообщений в соцсетях (имеется в виду группа «ВКонтакте», где юркомпания общается с дольщиками), за 10 дней вырос на 100 миллионов».

Речь, судя по всему, идет о двух постах – от 4 и 14 июля. В первом объем сводного исполнительного производства оценивается в 350 млн рублей, во втором сумма задолженности увеличивается аж на 100 млн.   

Для «Маквэра» дольщики ЖК «Лондон Парк» – это основные клиенты и источник дохода. Кто-то из них забирает свои деньги и расторгает договор с «ЛП», кто-то остается дожидаться квартиры, кто-то ее уже получил. При этом все хотят неустойки за просрочку при строительстве. Право требования этой суммы у них зачастую выкупает по цессии еще одна структура — ИП Тенишев Тимур Рашидович. В арбитраже зарегистрировано несколько десятков его исков к «ЛП», требования колеблются примерно от 100 тысяч рублей до миллиона с лишним. В «Маквэре» не скрывают аффилированности с этим юрлицом. «Это инструмент получения неустойки в полном объеме, – говорят в компании. – Покупается право требования, и дольщики получают большую часть суммы. Такой способ разработали, когда суды общей юрисдикции, в принципе, не взыскивали неустойки в пользу физлиц».

Застройщик «Лондон Парка», по информации «Фонтанки», долговую массу оценивает в 400 млн. И  отмечает, что в первой очереди без собственника остаются лишь около 40 квартир.

«Проданные уже переданы покупателям и не должны попасть в опись арестованного имущества, так как являются имуществом дольщиков, а не должника, – говорит Калашникова. – Эта позиция подтверждена сложившейся судебной практикой».

У компании, по ее словам, и без реализованных площадей хватает активов для погашения задолженности. Поэтому решить вопрос с выводом проданных квартир из-под ареста компания намерена максимально оперативно. Готовы ли к диалогу в региональном управлении судебных приставов – пока неизвестно: в ведомстве от комментариев по этому вопросу пока воздерживаются.  

В «Маквэр» также успокаивают дольщиков: их права никак не могут быть нарушены из-за  ограничения имущественных прав на квартиры.

«Пусть спокойно делают ремонт в квартире и перевозят мебель. Единственное ограничение — они не могут продать жилплощадь, – говорит Вершинина. – Но они и так не могли бы это сделать, пока застройщик не поставит квартиры на кадастровый учет, зарегистрирует право собственности и заключит основные договоры. Чтобы исключить квартиру из-под ареста, надо просто предоставить документы, подтверждающие право собственности. Так методом исключения станет ясно, какие площади свободны».

Арест гарантирует, что квартиры, не нашедшие пока хозяев, не продадут, пока вопрос с задолженностями не будет урегулирован. Если дело дойдет до распродажи собственности компании, с молотка пустят не сами квартиры, а право требования на них после постановки на кадастровый учет. Это значит, что лоты пойдут с дисконтом.

На дольщиков в объеме долгов «ЛП», по данным юристов, приходится лишь треть (порядка 150 млн рублей). Основные обязательства у застройщика накопились перед КИО. В самом комитете оперативно получить информацию о его претензиях не удалось, на начало года речь шла о 97 млн рублей. При этом известно, что ведомство регулярно подает иски на сумму от 12 миллионов к застройщикам. И выигрывает регулярно, как и его предшественник КУГИ. Последний был подан в начале июня.

В комитете по строительству хранят олимпийское спокойствие. «Никаких опасений достройка объекта не вызывает, – говорит замглавы ведомства Евгений Барановский, курирующий долевое строительство. – Первую очередь, если помните, мы ввели при арестованных счетах. Объект не зря называют проблемным, но все они решаются, и наши действия позволяют закончить строительство. Вторую очередь предполагается ввести в конце третьего — начале четвертого квартала этого года».

В комитете говорят, что обязательства застройщика никак особенно не ранжируют, но главная задача — построить жилье. В самой компании, насколько можно судить, исходят из следующей логики: сначала довести проект, потом рассчитаться с теми, кто уходит, а затем — с теми, кто остался, но ждет неустойки. «Мы не отказываемся ни от каких своих обязательств, – говорит Надежда Калашникова. – Мы лишь хотим, чтобы был сформирован график погашения, по которому требования одних дольщиков не выполнялись за счет интересов других».

Аналитик рынка недвижимости Дмитрий Синочкин называет подобные ситуации типичными. В качестве примера он приводит ситуацию в Оренбургской области, где по иску дольщиков первой очереди проекта арестовали вторую. «В Петербурге тоже есть прецеденты, – говорит эксперт. – 13 дольщиков Ванино сейчас заблокировали достройку второй очереди на 161 квартиру. Само собой, никто никогда не отберет квартиры у тех дольщиков, которые получают ключи в «Лондон Парке», но как инструмент давления на застройщика этот арест вполне работает».

По мнению Синочкина, такие коллизии запрограммированы 214-м законом и судебной практикой. «Законодатель имел в виду идеальную ситуацию, – считает аналитик. – Искали способ заставить застройщиков все сдавать строго в срок. И решили: за год просрочки отдай неустойку в треть стоимости квартиры обратно, за 2 года — еще треть, за 3 — всю квартиру и еще цену квартиры. А такие переносы сроков — наша повседневность. И та же самая Дума принимает закон о компенсационном фонде, который полгода не работает».

 

 

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
Vegetables
19 июля 2017 г. 19:27
Vegetables: Н-да... Купить квартирку стоимостью 100-200 тыс. $ ( "маленькие но за-то свои" бомжовые халупы, как полноценное жильё, даже не рассматриваю), при зарплате 500$ — это нужно сильно постараться. Даже ипотека ( про неё , вообще отдельный разговор) большинству, не по зубам! На кого рассчитывают петербургские дЭвЭлопЭры? На тех кого Собянин из Москвы, своей "реновацией" выживает?
Vegetables
19 июля 2017 г. 19:20
Все враньё. Никакого кризиса и спада ни в одной области экономики России, не наблюдается. Это происки злых либерастов, затеянные для "шатания галеры"! Гадом буду, век воли не видать — Яровая не даст соврать! )))
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