Портал WikiLeaks опубликовал документы для ЦРУ с анализом кибератак

Портал WikiLeaks обнародовал материалы с анализом кибератак, подготовленные в интересах ЦРУ. Документы опубликованы 19 июля на сайте WikiLeaks.

Исследование подготовлено подрядчиком Raytheon Blackbird Technologies, ЦРУ получало от этой компании документы в период с 21 ноября 2014 года по 11 сентября 2015 года, сообщает RNS.

По данным WikiLeaks, Raytheon Blackbird Technologies анализировала атаки с использованием вредоносного программного обеспечения и давала рекомендации специалистам ЦРУ для разработки собственных вирусов.