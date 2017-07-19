Подрядчик Центра образования в Кировском районе проиграл суд Смольному

Арбтираж не стал удовлетворять иск неприметной компании "ПНК" к петербургскому комитету по строительству. Заявитель требовал признать недействительным расторжение договора на реконструкцию образовательного центра на Турбинной улице.

Отказ в удовлетворении требований опубликован 18 июля на сайте суда. Как писала «Фонтанка», контракт на проектирование и реконструкцию ГОУ «Центр образования №162 Кировского района» на Турбинной улице, 50, был заключен между комитетом и "ПНК" осенью 2014 года. Работы должны были завершиться в конце 2015 года. Цена контракта составила 71,3 млн рублей, из которых 67 млн подрядчикам выплатили почти сразу. Меньше чем через год после заключения договора стало понятно, что компания срывает сроки. К августу 2015 года здание было готово только на 20%.

Летом прошлого года комитет уведомил «ПНК» об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с нарушением срока выполнения работ. Проектировщик решил, что это незаконно, и в январе этого года обратился в суд.

В удовлетворении требований «ПНК» Арбитражный суд по Петербургу и Ленобласти отказал. Скорее всего, решение будет обжаловано.

Стоит отметить, что городской комитет по строительству в июне обратился в суд с иском к «ПНК». Чиновники пытаются истребовать с компании 15 млн рублей неустойки. Заявление приняли к производству. Первое заседание назначено на 7 сентября.