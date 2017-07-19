Снижены ставки на коммерческую недвижимость от LEGENDA

Теперь приобрести коммерческую недвижимость от LEGENDA можно на специальных условиях. «Банк «Санкт-Петербург» снизил ипотечные ставки на объекты в строящихся smart-комплексах компании LEGENDA на 1%.

При покупке коммерческого помещения от застройщика процентная ставка составит 14% до регистрации недвижимости в собственность и 13% после регистрации. Прежними остаются минимальная величина первоначального взноса – 35%, срок кредита – до 15 лет, и максимальная сумма ипотеки – 20 млн рублей.

«Рынок коммерческой недвижимости постепенно оживляется. Банки, отреагировав на это, стали предлагать потенциальным покупателям выгодные программы ипотечного кредитования, например, снижая процент по ипотеке. Уже сегодня ставки зафиксировалась на приемлемом для потребителей уровне, а это означает, что и коммерческая недвижимость стала доступнее», – отметил директор по продажам коммерческой недвижимости компании LEGENDA Леонид Фарисеев.

Получить подробную информацию об условиях приобретения коммерческой недвижимости можно в офисе продаж застройщика, а также по телефону: 677-00-00.

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