Подушки сдулись по пути в Петербург

Амбициозный проект по переносу в Петербург из Нижнего Новгорода производства судов-амфибий стоимостью 2,5 млрд рублей сдулся на старте — сотрудники распущены, а в арбитраже бушуют поставщики.

Иск о банкротстве компании «Ховернетик» поступил в Арбитражный суд Петербурга и области 17 июля. Хотя к этому времени руководство фирмы обещало уже запустить в Северной столице завод по производству малых и средних катеров на воздушной подушке. В наполеоновских планах было производство судов-амфибий океанского и морского класса. А на десерт – открытие инжинирингового центра для разработки новых технологий, ни много ни мало, а на стрелке Васильевского острова.

О планах зарегистрированного директором фармацевтической компании «Биокад» Дмитрием Морозовым (69,65%) и бизнесменом-сырьевиком Александром Фединым (30,35%) в 2013 году «Ховернетика» громко было заявлено в 2015 году. В интервью «Коммерсанту» гендиректор Василий Кащеев заявил, что ведет переговоры о площадке не менее чем в 15 тысяч квадратных метров, на которую будет перенесено производство из Нижнего Новгорода. На оборудовании ЗАО «АКС-Инвест» ( которое с 1991 года выпускает суда на воздушной подушке для МЧС и военных), позволяющем выпускать до 150 катеров в год, руководство «Ховернетика» хотело штамповать и рядовые семиместные катера, и крупные суда океанского и морского класса вместимостью до 500 человек. Производить их планировалось из композитных материалов — чтобы снизить вес, увеличить скоростные характеристики и грузоподъемность, а также удешевить на 20%.

Проект по малым и средним судам планировалось окупить за 3 года, вложив в него только собственные средства компании — 550 млн рублей. А на крупные получить деньги — 1,5 млрд — по одной из федеральных целевых программ. Расчетная окупаемость по второму проекту должна была наступить не позже, чем через семь лет. Крупные суда на воздушной подушке, по заявлению Кощеева, можно было использовать по всей России для доставки людей в труднодоступные районы. На 2015 год уже были якобы проведены переговоры с министерствами и департаментами транспорта в ЯНАО, ХМАО, республиках Коми и Карелия, Архангельской и Мурманской областях, а также с Объединенной судостроительной компанией.

О серьезности намерений компании говорили и планы создать совместно с Институтом высокомолекулярных соединений РАН инжиниринговый центр (стоимостью 440 млн рублей), который занялся бы разработкой технологии производства новых полимерных композитных материалов для судов «Ховернетика». Ученые должны были разрабатывать материалы, способные надежно работать в экстремальных условиях — в агрессивных средах, при высоких перепадах температуры, больших внешних нагрузках. Центр, уверял Кащеев, будет запущен раньше самого производства — до конца 2015 года.

Однако в декабре 2015 года нижегородское ЗАО «АКС-Инвест», с мощностей которого планировалось перенести производство в Петербург, обанкротилось. Компания закончила год с убытком в 31 млн рублей, при выручке в 41 млн. Так как сейчас ведется распродажа имущества, осталась пустой производственная площадка на 6 тысяч квадратных метров, на которой делались катера на воздушной подушке известной на всю Россию серии «МАРС». За всё время существования завода было выпущено более 600 семиместных катеров, 40 катеров вместимостью 20 пассажиров и один катер на 33 места. Суда на воздушной подушке с интересом закупали Минобороны, МВД, ФСО, пограничные службы РФ и, конечно, МЧС.

Сам «Ховернетик» за 2015 год заработал всего 4,4 млн рублей чистой прибыли. С 2016 года на предприятие посыпались многомиллионные иски поставщиков, которые требовали расплатиться за поставленный металл и комплектующие для судов. Всего их сейчас рассматривается семь. Собственно, один из контрагентов — ИП Сергей Сидорук – и инициировал сейчас банкротство предприятия, не дождавшись оплаты своих услуг.

Бывшая сотрудница офиса «Ховернетика» в Санкт-Петербурге на условиях анонимности рассказала «Фонтанке», что никакого производства в городе так и не создали — был только офис продаж, который давно распустили.

– Всех уволили в 2016 году, перед Новым годом, а производство в Нижнем, насколько я знаю, обанкротилось, и его опечатали, – пояснила девушка.

Финансовый директор компании Юрий Туманов также подтвердил, что персонал был распущен.

– Я больше не работаю в «Ховернетике». Я ушел из компании также примерно перед Новым годом. Что там произошло, не могу вам рассказать — я связан подпиской о неразглашении по условиям договора, – пояснил он.

Телефоны «Ховернетика» сейчас отключены, сайт не работает. Но «Фонтанке» удалось дозвониться до директора Кощеева, который в 2015 году и обещал Петербургу перспективное производство. Пояснений, работает ли сейчас компания, от него добиться не удалось – сначала он заявил, что не верит, что ему звонят журналисты «Фонтанки», а затем и вовсе отказался разговаривать:

– Я не владею ситуацией. Перезвоните мне завтра, – заявил он «Фонтанке», не пояснив, что изменится за сутки.

В ОСК, с которой якобы общался Кощеев на предмет сотрудничества и по поводу аренды площадки под производство, сообщили, что тот несколько преувеличивал, когда говорил о переговорах:

– Официальных предложений о реализации каких-либо совместных проектов от этой компании в ОСК не поступало, – отметил официальный представитель корпорации Роман Черниговцев.

В Институте высокомолекулярных соединений добавили, что у них соглашение с «Ховернетиком» на открытие инжинирингового центра все-таки было, но чем оно закончилось – знает только директор учреждения, который сейчас в командировке.

О перспективе фиаско проекта еще в 2015 году осторожно говорили эксперты. Среди доводов: минимальный интерес частников к покупке катеров и перенасыщенность рынка компаниями, которые соревнуются за внимание госструктур к их продукции.

Председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин сообщил «Фонтанке», что авторы такого крупного проекта к комитету отчего-то за помощью не обращались, и что привело «Ховернетик» к банкротству – знает теперь только амбициозное руководство.

Илья Казаков, "Фонтанка.ру"