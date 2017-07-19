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19.07.2017 16:48
21 Комментариев

Можно ли купить петербургскую улицу

Городскую улицу можно перегородить и устроить платную парковку. Комитет имущественных отношений задумался о том, что бы это значило, и не отвечает.
Можно ли купить петербургскую улицу

Кто-то решил, что Ключевая улица со сквозным проездом городу не нужна, лучше улицу перегородить и за парковку собирать деньги. По данным Росреестра, участок принадлежит Санкт-Петербургу, и права на него никому не передавались, но деньги собирают неопознанные мужчины от лица очередной компании-призрака.

Улица Ключевая в Калининском районе проходит от Пискаревского проспекта до улицы Маршала Блюхера. Её длина 705 метров – так указано в перечне автомобильных дорог общего пользования, размещённом на сайте администрации Петербурга. Верить официальному сайту городского правительства было бы наивным. Около двухсот метров «дороги общего пользования регионального значения» перегорожены цепью, и автомобилисты, доверившиеся картам и GPS-навигаторам, разворачиваются и двигаются в объезд, потому что прямо на участке, который вроде бы является проезжей частью, разместилась платная парковка.

Можно ли купить петербургскую улицу

Кроме цепи в наличии имеется будка, а рядом с будкой – скучающий мужчина, который с удовольствием объяснит потенциальному клиенту, что месячная аренда машиноместа обойдется в 3 тысячи рублей, что в планах развития – установка шлагбаумов, оборудование выезда в сторону Пискаревского проспекта, «а вон там мы шиномонтажку поставим». Чего страж цепи не знает – так это имени собственника или арендатора проезжей дороги. После звонка «хозяину» предлагает: «Подъезжайте завтра с утра, будет руководство».

«Фонтанка» под видом клиента встретилась с «руководством». Таковое в лице уверенного молодого мужчины расценки подтвердило, а сомнения в законности захвата проезжей части отмело, заверив, что всё абсолютно правильно и надёжно. В подтверждение «законности» была предъявлена копия устава ООО «Авиком». Бесконечное доверие было проявлено выдачей на руки договора, на котором уже была проставлена подпись генерального директора «Авикома» Александра Балдакова.

Не увидев договора аренды либо другого документа, позволяющего пользоваться городской землей, «Фонтанка» обратилась к данным Росреестра и с удивлением убедилась, что действительно кому-то пришло в голову выделить кадастровый участок посередине улицы со сквозным проездом и присвоить ему назначение «под гаражи и автостоянки». 


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Но, согласно документам Росреестра, собственником участка числится город, и ничьих других прав на него не зарегистрировано. Никакого упоминания ни об ООО «Авиком», ни о других лицах, которым земля была бы передана по договору аренды.

Связаться с «Авикомом» и уточнить не получилось. Общедоступного телефона и сайта организация не имеет. Генеральный директор и единственный владелец Александр Балдаков числится бывшим участником и руководителем ныне ликвидированных ООО «Кросском» и «Стройсоюз», а также бывшим руководителем ООО «Северо-Западная электроника», но телефоны этих компаний молчат, мобильный номер Балдакова отключен. По номеру, указанному на плакатике, прикрученном к ограждению загадочной автостоянки, советуют обратиться в будку охранника. Охранник в будке ничего не знает и рекомендует обратиться к «руководству», которое демонстрирует документы «Авикома», связаться с которым нельзя.

В случае проявления настойчивого интереса прибывает специалист по разъяснительной работе, который пытается выглядеть грозно и неумело хамит.


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Предположив, что о причинах цепи поперек улицы должны быть осведомлены в смольнинском комитете имущественных отношений (в чьем ведении находится участок), «Фонтанка» обратилась к КИО с просьбой ответить на несколько вопросов. Интересовало наличие информации у городских властей о каких-либо основаниях занятия земельного участка неопознанными лицами, а также причин, по которым часть проезжей части улицы была выделена «под гаражи», что исключило сквозной проезд.

В комитете «Фонтанке» пообещали ответить. Обещанное «завтра» наступило три раза, установленные законом «О средствах массовой информации» сроки истекли, ответа нет.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (21)
werius
19 июля 2017 г. 19:08
raniri: Какая реформа? Там и до этого всё время незаконно организовывали/сносили и по кругу эту стоянку.
werius
19 июля 2017 г. 19:08
ushkuinik: По причине полной своей незаконности. и вот воскресла.
werius
19 июля 2017 г. 19:06
PaaLadin: Нет. её не было 4 месяца назад. Там бы свободный проезд.
alexandr67
19 июля 2017 г. 18:56
raniri: это коррупция-просто коррупция чиста бизнес.Одним можно улицы присваивать другим пукнуть оглядываясь.
муматор
19 июля 2017 г. 18:47
Ru: есть. Это власть жлобов.
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