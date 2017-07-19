КС отказал покойному Носику в жалобе на экстремизм

Уголовная статья за экстремизм не противоречит Конституции и сохранится в российском законодательстве. Так Конституционный суд ответил на жалобу покойного блогера и интернет-деятеля Антона Носика, осуждённого по этой статье.

Решение было принято 27 июня и толькко сейчас опубликовано на сайте КС, передаёт 19 июля журналист «Фонтанки». Носик оспаривал 282-ю статью УК: блогера оштрафовали на 300 тысяч рублей за публикацию поста о Сирии под заголовком «Стереть Сирию с лица земли». Обращаясь в КС, Антон Носик доказывал, что формулировки закона слишком размыты и позволяют назначать «наказание в виде лишения свободы за действия, не повлекшие причинения вреда здоровью человека».

Как следует из определения КС, судьи, наоборот, не видят в такой практике никакого противоречия конституционным принципам и международным стандартам. Служители Фемиды отмечают, что «провозглашая право каждого человека на свободу мысли, совести и религии», они одновременно устанавливают, что «осуществление этих прав и свобод может быть сопряжено с определенными ограничениями, необходимыми, в частности, в интересах национальной безопасности».

«Если гражданин, осуществляя свои конституционные права, нарушает права других лиц, то виновный может быть привлечен к публично-правовой, в том числе уголовной, ответственности», – подчёркивает КС.

Здесь также ссылаются на постановление пленума Верховного суда 2011 года, где подробно рассказывается об экстремизме. Кроме того, КС указывает, что «разрешение вопроса о размере санкций» за уголовные преступления находится в полномочиях Госдумы и правительства России.

Напомним, Антон Носик – популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером «Рамблера» и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal. Антон Носик умер 9 июля 2017 года от сердечного приступа.