СМИ: Совет судей проверил коллегу из Кубани после роскошной свадьбы ее дочери

Громкую свадьбу дочери судьи из Краснодарского края оплатил бывший муж служительницы Фемиды Елены Хахалевой, а не она сама. Совет судей этого субъекта Федерации проверил соответствующую информацию, утверждает российская пресса.

Как сообщают СМИ 19 июля, краевой совет судей направил запросы организаторам мероприятия. Они, в свою очередь, предоставили договоры на оказание услуг и платные поручения. Из них следует, что 2 млн рублей за банкет и аренду помещения оплатил отец молодой супруги – Роберт Хахалев. Его же имя указано в поручении по договору об организации торжества на 2,5 млн рублей.

В Краснодарском краевом суде «Фонтанке» сообщили, что не обладают информацией о проверке свадьбы дочери Хахалевой.

Напомним, по декларации за прошлый год доход судьи составил 2,6 млн рублей (около 220 тысяч рублей в месяц). У Хахалевой есть дачный и приусадебный участки и дом в 66 квадратных метров. По некоторым данным, супруг Хахалевой – бизнесмен и имеет отношение к одному из крупных аграрных предприятий в Краснодарском крае. На свадьбе её дочери пели Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и Вера Брежнева. В подарок молодые якобы получили Bentley. Известные артисты позже заявляли что выступали на этой свадьбе исключительно бесплатно.