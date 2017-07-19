Зырянов: Этот сезон последний в моей карьере футболиста

Полузащитник «Зенита» Константин Зырянов заявил, что сезон-2017/18 станет последним в его футбольной карьере.

«Сейчас я могу однозначно сказать: нынешний сезон станет последним в профессиональной карьере футболиста Константина Зырянова. Передумать? Нет-нет. По окончании этого контракта играть я точно не буду. Почему? Для меня этот год — последний вызов», — цитирует 39-летнего Зырянова «Спорт день за днём».

Зырянов перешел в «Зенит» в 2007 году. С тех пор он сыграл за сине-бело-голубых 286 матчей, в которых забил 39 голов и отдал 60 результативных передач. В составе клуба трижды становился чемпионом России (2007, 2010, 2011/12), завоевывал кубок (2009/10) и дважды суперкубок (2008, 2011) России, становился обладателем кубка УЕФА (2007/08) и суперкубка УЕФА (2008).

В составе сборной России в 2008 году выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы. С 2014 года выступает за «Зенит-2».