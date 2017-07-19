Получившего рекордную премию экс-главу «Почты России» наградили за трудовые успехи

Дмитрия Страшнова с поста гендиректора «Почты России» правительство проводило почётной грамотой. Незаконность миллионов, которыми он премировал сам себя, доказать так и не удалось.

Согласно документу, 19 июля опубликованному на официальном портале правовой информации, высокой оценки удостоены достигнутые Страшновым трудовые успехи и большой вклад в развитие связи. Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение два дня назад.

Страшнов возглавлял «Почту России» с апреля 2013 года. На руководство госкомпанией он сменил кресло гендиректора «Теле 2 Россия». Предполагалось, что из почтового оператора он сделает инвестиционно-привлекательное конкурентоспособное предприятие, которое будет эффективно работать и без государственного финансирования. Очередной госконтракт Страшнова истёк 1 июля 2017-го, продлевать его не стали, так что, судя по всему, поставленных целей он не достиг.

Зато бывший руководитель запомнился щедростью как к самому себе, так и к подчинённым. К заработку Страшнова Генеральная прокуратура присмотрелась в ноябре 2016 года. Ведомство засомневалось в законности многомилионного вознаграждения, которым премировали его заместителей, и в 95 миллионах, полученных им самим. Но уголовное дело о превышении должностных полномочий получила только директор департамента организационного развития Минкомсвязи.