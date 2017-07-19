Макрон выбрал нового главу Генштаба Франции

Генерал Франсуа Леконтер был назначен новым главой Генерального штаба французских вооруженных сил, сообщает 19 июля телеканал France 24.

Представитель французского правительства Кристоф Кастанер подтвердил назначение, заявив, что Леконтер был «признанным героем в армии». Его назначение будет официально принято во время заседания кабинета в четверг, 20 июля.

Как сообщается, Леконтер служил в Сараево во время балканских войн в 1990-х годах и был главой французской миссии в Мали по борьбе с террористами, передает «Газета.Ru».

Ранее начальник главного штаба армии Франции Пьер де Вилье подал в отставку из-за конфликта с президентом страны Эммануэлем Макроном, вызванного сокращениями бюджета в оборонной сфере.