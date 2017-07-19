По жалобе петербургского язычника возбуждено дело об оскорблении религиозных чувств

Глава языческой общины Петербурга стал инициатором уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Он пожаловался на соратницу по религии, разместившую неоднозначную картинку в «ВКонтакте».

Как следует из сообщения руководителя языческого паблика «Яблоки Идунн» Натальи Телегиной от 15 июля, она стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статьям 282 УК («Возбуждение ненависти или вражды по признаку отношения к религии») и 148 УК («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

«Оно возбуждено на основании жалобы некоего Салтыкова Евгения из Петербурга. Его оскорбила картинка из моего паблика», – уточнила Телегина.

Сетевой аудитории Салтыков больше известен как Сигвальд Годи, руководитель петербургской языческой общины «Асатру». Он признал авторство жалобы и объяснил свое решение: «Я наткнулся на пост, по моему мнению, разжигающий религиозную рознь между язычниками и христианами... Считаю недопустимым публичное распространение подобных материалов».

Поводом для дела стало стилизованное изображение мужчины, занесшего молот над силуэтом православного храма.

Судя по сообщениям Телегиной, дело возбуждено еще в начале июня 2017 года.