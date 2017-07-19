Освобожденный инвалид Мамаев решил добиваться полного оправдания

Защита намерена доказать невиновность инвалида первой группы Антона Мамаева, осужденного за разбой на 4,5 года колонии и освобожденного из-под стражи.

Об этом в среду, 19 июля, заявил его адвокат Андрей Орлов у здания СИЗО «Матросская тишина», передает Лента.ру со ссылкой на «Интерфакс».

«Мой доверитель полностью отрицает свою вину. Наша первостепенная задача — доказать необоснованность и незаконность приговора в части того, в чем его признали виновным. Отмечу, что прокуратура также сочла приговор незаконным и обжаловала его», — сказал он.

По словам Орлова, в настоящий момент состояние его подзащитного нормальное.

«Сегодня в течение часа Антон покинет изолятор на специальном транспорте. Дожидаться апелляции он будет дома», — указал адвокат.

Как ранее писала "Фонтанка", инвалид 1-й группы Антон Мамаев не будет сидеть за решёткой 4,5 года, к которым его приговорили за разбойное нападение и хищение мотороллера. Как сообщили в Тимирязевском районном суде Москвы, 19 июля меру пресечения для 28-летнего Мамаева изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что прикованный к инвалидному креслу мужчина не может содержаться под стражей.

Решение об освобождении из СИЗО принял на закрытом выездном заседании в «Матросской тишине» тот же судья, который приговорил Мамаева к реальному сроку.