Освобожденный инвалид Мамаев решил добиваться полного оправдания
Защита намерена доказать невиновность инвалида первой группы Антона Мамаева, осужденного за разбой на 4,5 года колонии и освобожденного из-под стражи.
Об этом в среду, 19 июля, заявил его адвокат Андрей Орлов у здания СИЗО «Матросская тишина», передает Лента.ру со ссылкой на «Интерфакс».
«Мой доверитель полностью отрицает свою вину. Наша первостепенная задача — доказать необоснованность и незаконность приговора в части того, в чем его признали виновным. Отмечу, что прокуратура также сочла приговор незаконным и обжаловала его», — сказал он.
По словам Орлова, в настоящий момент состояние его подзащитного нормальное.
«Сегодня в течение часа Антон покинет изолятор на специальном транспорте. Дожидаться апелляции он будет дома», — указал адвокат.
Как ранее писала "Фонтанка", инвалид 1-й группы Антон Мамаев не будет сидеть за решёткой 4,5 года, к которым его приговорили за разбойное нападение и хищение мотороллера. Как сообщили в Тимирязевском районном суде Москвы, 19 июля меру пресечения для 28-летнего Мамаева изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что прикованный к инвалидному креслу мужчина не может содержаться под стражей.
Решение об освобождении из СИЗО принял на закрытом выездном заседании в «Матросской тишине» тот же судья, который приговорил Мамаева к реальному сроку.
Справка:
30 июня Антон Мамаев, который страдает от спинальной мышечной атрофии и не может передвигаться без посторонней помощи, получил четыре с половиной года колонии за вооруженное нападение на военного и хищение мотороллера. Осуждённого отправили в «Матросскую тишину», неделей позже – в больницу при СИЗО. За Мамаева вступились члены Совета по правам человека, омбудсмен Татьяна Москалькова и прокуратура, которая попросила отменить приговор. Ведомство указало, что суд не запросил документы о заболеваниях и не назначил ему медицинское освидетельствование.