Россия – страна побеждающего развития

Еще
13:24 20.07.2017
Пришлите свою новость!
13:21
За полгода в Петербурге расселено более 1800 коммунальных квартир
13:11
Госдума разрешила авикомпаниям брать деньги за багаж при невозвратных билетах
13:02
Служивший в Чечне Зимовец получил 2,5 года за бросок кирпичом на акции 26 марта
12:56
Рогозин о визите в Молдавию: Я не понял, кто там мне чего запретил
12:45
СМИ: Игроки «Зенита» Цаллагов и Джорджевич перейдут в тульский «Арсенал»
12:36
Ко Дню ВМФ Минобороны России подготовило онлайн-проект об истории флота
12:30
Завкафедрой петербургского Политеха стал гендиректором «Силовых машин»
12:19
В Петербурге со стрельбой ловили пьяного водителя
12:14
На «Ленфильм» подали в суд юристы киностудии
12:09
Переходный период работы диссовета СПбГУ продлен до сентября 2018 года
12:00
К благоустройству российских городов будут привлекать стройотряды студентов-архитекторов
11:55
На Фрунзенский радиус осенью добавят 2,5 млрд рублей
11:51
Петербургские автозаводы увеличили выпуск почти на треть
11:48
Албин готов переехать на станцию метро «Беговая» в случае задержки строительства
11:47
Обманутый петербургский инспектор мог приехать в автосалон вместе с мошенником
11:42
ВЦИОМ: Молодежь не против увековечить память о Сталине
11:39
В Киеве застрелили россиянина
11:33
Телефонные угрозы о взрыве бомбы на стадионе в Оулу оказались ложными
11:27
Телеведущий Николай Дроздов попал в базу данных "Миротворца"
11:21
«Зенит» отказался от покупки защитника «Сан-Паулу» Кайо за 18 млн евро
11:15
Российского блогера Лапшина посадили на три года в Азербайджане
11:09
СМИ: Турецкие спецслужбы опасались покушения на Эрдогана во время саммита G20
10:59
Петербуржец с соседкой уехал в лес за грибами и пропал
10:55
В жюри «Послания к Человеку» войдет Фредерик Бегбедер
10:52
В Петербурге арестовано имущество гинеколога за имитацию беременностей
10:48
«Квартет И» спел про «Аврору» в Петербурге
10:43
Гендиректор «Силовых машин», ранее задержанный ФСБ, отправлен в отставку
10:41
Грузчика «Пятерочки» в Купчино задержали за насилие над поваром
10:38
Две новые книги о Гарри Поттере выйдут осенью
10:37
Экс-главе Вырицкого поселения Терешкину вынесли ласковый приговор
10:35
В Петербурге будут проводить экскурсии на жестовом языке
10:33
«Зенит» заинтересовался полузащитником «Ювентуса» Ринконом
10:27
Налётчики в образе охотников в москитных сетках обчистили петербурженку на 4 миллиона
10:21
Дилера психостимуляторов задержали в Колпино
10:15
Злоупотреблявшего алкоголем иностранца нашли в кустах без половины лица
10:09
Узбекистан откроет генконсульство в Петербурге для защиты своих граждан
10:03
В подвале на Шкапина сантехник нашел скелет
09:57
В России втрое выросла естественная убыль населения
09:49
Школьники задержаны за гибель двух бездомных в Петербурге
09:41
Петербурженка в метро пыталась поймать педофила
09:33
Ребенок выпал из окна в Пушкине
09:25
СМИ: К выборам о Путине снимут новый фильм с участием Соловьева
09:17
О присоединении Крыма к России расскажут на школьных уроках истории
09:09
Начальника транспортной полиции в Луге подозревают в краже вагонов
09:01
Красноярские ученые: Скоро в Сибири начнут расти арбузы и виноград
08:53
СМИ: Новую форму для российской сборной сшили в Турции
08:45
Пожарные тушили огонь в высотке у площади Победы
08:37
Суд не стал рассматривать иск о сносе памятника Колчаку в Иркутске
08:29
Госдума отклонила закон Мизулиной о запрете бэби-боксов
08:21
Три машины столкнулись на КАД ночью
08:13
У сенатора Маккейна обнаружили рак головного мозга
08:05
Приставы спишут около триллиона безнадежных долгов россиян
02:30
“Дюнкерк” Кристофера Нолана выходит в широкий прокат
02:04
Ужас Аммитвиля возвращается на киноэкраны
01:47
Новую Голландию выложат музыкальной мозаикой
01:29
Подростковый бестселлер покажут на большом экране
01:15
В прокате наступит “Берлинский синдром”
00:55
СМИ: Госдеп США ликвидирует бюро по кибербезопасности
00:40
Аршавин: Продлеваю старую жизнь и боюсь переходить в новую
00:23
Биржи США закрылись ростом
00:15
Летевший в иракский Эрбиль пассажирский самолет изменил маршрут из-за жары
00:02
Шарапова попала в квалификацию US Open
19/07
На время визита Путина в Савонлинне перекроют улицы
19/07
Белый дом назвал «тайную» встречу Путина и Трампа «продолжением антироссийской истерии»
19/07
Сломанный палец медика обернулся уголовным делом в Петербурге
19/07
АСВ решило не останавливать выплаты вкладчикам банка «Югра»
19/07
Песков опроверг заявления о «тайной» встрече Путина и Трампа в Гамбурге
19/07
На Богословской улице ввели школу и детский сад
19/07
Нетаньяху: Евросоюз увянет и исчезнет
19/07
СМИ: Дом журналистки Юлии Латыниной опрыскали газом
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес-трибуна Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
20.07.2017 11:45

Россия – страна побеждающего развития

В современных условиях то, что кажется слабостью, может быть использовано в пользу взрывного развития страны и ее выхода на лидирующие позиции. Причем, катализатором этого процесса должна стать продуманная и взвешенная промышленная политика.
Россия – страна побеждающего развития
Александр Чухлебов

Помимо общих макроэкономических вызовов, на которые, так или иначе, приходится отвечать всем странам, перед Россией стоит еще и проблема встраивания в мировую экономику.

Современный мир характеризуется целым набором кризисов – финансовых, экономических, политических, экологических, ресурсных. Их наложение друг на друга столь опасно, что прогнозисты и футурологи предрекают человечеству множество проблем – от угрозы глобальной войны до длительной, свыше 180 лет, рецессии, по сравнению с которой Великая депрессия покажется лёгким недомоганием.

Эти прогнозы становятся еще мрачнее с учетом исчерпания углеводородных ресурсов Земли и повсеместного ухудшения экологии – на фоне отчаянно буксующих «зеленых» технологий.

Россия, встроенная в сложившийся миропорядок, страдает не только от общих проблем (высокой волатильности нефтяных цен, попыток политического регулирования европейского рынка газа и др.), но и ввиду исторически сложившихся условий. Мы влились в мировую экономику, когда рынки уже были поделены между основными игроками, и на них сложились свои правила игры, которых мы не понимали.

Кроме того, на нашу экономику давит технологическое отставание во многих отраслях, преодолеть которое не удается до сих пор. Здесь, однако, произошло то, что в русских сказках называется «не было бы счастья, да несчастье помогло». Недооценка возможностей России геополитическими оппонентами привела к введению экономических санкций, а ответная политика руководства страны – к антисанкциям, вызвавшим к жизни импортозамещение.

Последствия этой пикировки привели к бурному росту российского сельского хозяйства (так, впервые в новейшей истории страна стала одним из крупнейших мировых экспортёров пшеницы), к заметным успехам в других направлениях.

К слову, особый оптимизм вызывает даже не то, что наши аграрии успешно осваивают производство хамона и моцареллы, а появление отечественных микропроцессоров и работающих на их основе компьютеров, производство высокотехнологичного трубопроката, двигателей и многого из того, что, как считалось ещё пару лет назад, мы «не умеем» делать.

Столь быстрое освоение нашей промышленностью высокотехнологичных производств обусловлено тем, что даже в самые сложные годы в стране удалось сохранить базовые, фундаментальные основы развития: ведущие научные школы (прежде всего – математическую), достаточно высокий уровень образования, ориентацию на долгосрочное целеполагание.

С другой стороны, при всех положительных эффектах импортозамещения, можно ли считать его самоцелью? По нашему мнению, уповать сейчас на достижение технологического равенства с развитыми странами – все равно, что пытаться запрыгнуть в последний вагон мчащегося в пропасть поезда.

Очевидно, что многие проблемы экономики развитых стран вызваны трудностями перехода от пятого (постиндустриального) устройства общества к шестому укладу – трансиндустриальному.

Не вдаваясь сейчас в характеристику пятого уклада, отметим лишь, что им прямо порождены не только многие существующие экономические и политические вызовы. Он пророс во все слои общества, имеет своих лидеров, потребовал огромных капиталовложений, которые при переходе к шестому укладу значительно обесцениваются. Понятно, что, пока существование в пятом технологическом укладе вполне устраивает большинство населения и элиты, переход к шестому укладу будет встречать серьёзное сопротивление на всех уровнях. Это – вполне объективный процесс.

В то же время Россия, хотя и обосновалась довольно прочно в пятом технологическом укладе, не связана с ним настолько прочно, как иные страны-лидеры. Вдобавок, в его рамках мы обречены на вечную роль догоняющих, в лучшем случае – региональной «державы-бензоколонки». Поэтому в наших условиях мы более остальных способны на ускоренный переход к шестому технологическому укладу, что, помимо прочего, откроет для нас новые, ещё никем не тронутые рынки, и позволит занять лидирующие позиции.

Существует множество предпосылок, позволяющих говорить о безболезненном переходе России к шестому технологическому укладу. Если говорить очень упрощенно, эта парадигма развития предполагает возвращение к производящей экономике, прежде всего – к развитию средств производства. Речь идет о производстве нового уровня, максимально автоматизированном и роботизированном, работающем под управлением искусственного интеллекта.

Такое производство должно быть разнесено территориально и, благодаря использованию аддитивных технологий (3D-печать), максимально приближено к потребителю. Это, в свою очередь, требует немалых и, что важно – разветвлённых энергозатрат.

Россия, в отличие от наиболее развитых стран-конкурентов, не только обладает значительными энергоресурсами в виде угля, нефти и газа, водной генерации (которую мы, кстати, до сих пор используем не в полной мере), но и лидирует в области ядерной энергии. Мобильные реакторы замкнутого ядерного топливного цикла должны стать основой промышленного освоения малонаселенных и труднодоступных районов Дальнего Востока и Северного морского пути.

Нам необходима переориентация на ядерную энергетику не только ввиду ее относительной безопасности и мобильности. Предстоит пересмотреть свое отношение к природным богатствам страны. Мы уже поняли, что гораздо выгоднее поставлять на экспорт продукцию высокой переработки, чем сырье, но пока недалеко ушли в этом направлении.

Несмотря на то, что Россия обладает богатейшими запасами леса на планете, мы до сих пор смутно представляем себе возможности глубокой переработки древесины. Между тем, лес – это сырье не только для мебели и стройматериалов, но и для химии, фармакологии, легкой промышленности. Переориентация экономики на глубокую переработку древесины даст мощный импульс развитию как всей страны, так и многих, ныне депрессивных регионов.

Сохранившимся в России научным школам вполне по силам решить эту задачу. Новые технологии (3D-принтинг, квантовое копирование, развитие «интернета вещей») потребуют новых материалов. Необходимо придать приоритетное значение разработке и внедрению наноматериалов (нанокерамика, материалы с заданными свойствами), развитию механохимии.

В рамках шестого технологического уклада наука возвращает себе ведущие роли. Максимальная роботизация, развитие искусственного интеллекта, совершенствование источников энергии подразумевает значительное научное сообщество.

Предстоит глобальная оцифровка данных о множестве параметров состояния страны и развитие систем работы c высокоструктурированными обозримыми массивами данных (DeepData). Требуются тысячи исследователей, десятки тысяч инженеров, сотни тысяч программистов. Это обуславливает необходимость вывода образовательной системы на новый уровень.

Сегодня максимально качественное образование возможно получить лишь в нескольких десятках вузов, что часто подразумевает необходимость покинуть постоянное место проживания. Немногие к этому готовы, и не все могут себе позволить. Из тех же, кто в состоянии сделать это, возвращаются домой единицы, что в итоге усиливает образовательный, промышленный, экономический и социальный дисбаланс между территориями.

Поэтому первоочередной задачей становится развитие качественного дистанционного образования. А значит – Россия должна решить задачу повсеместного доступа к постиндустриальным структурам (к ним относятся сети мобильной и интернет-связи, центры коллективного пользования и т. д.).

В условиях федеративного устройства РФ, состоящей из большого разнообразия исторически сложившихся регионов со своими традициями и менталитетом, особую важность приобретает выравнивание их социально-экономического развития. Шестой технологический уклад способен решить и эту задачу. Залог успеха – в планировании равномерного развития страны с опорой на промышленно-технологические кластеры, основанные на глубоких инновациях с учетом сложившейся на территории инфраструктуры и базовой деятельности.

Одной из важных составляющих развития кластеров станет возможность выхода на рынки, что требует развитой и доступной логистики. При этом, значительные территории в регионах России не обладают даже сетью качественных автомобильных дорог, не говоря о железнодорожном транспорте. Их строительство, равно как и использование авиации, требует значительных затрат, что снижает конкурентоспособность кластера.

Вместе с тем, в несправедливом забвении находится речной транспорт. Его развитие позволит не только удешевить перевозки, сделать более доступными ныне заброшенные территории, но и откроет новые возможности для развития экономики, внутреннего туризма, повышения мобильности населения. Речные и морские порты должны стать интермодальными транспортными узлами, обеспечивающими эффективную и качественную логистику как внутри страны, так и в масштабах евразийского континента и мира в целом.

Решение перечисленных задач позволит России не только относительно безболезненно преодолеть экономический кризис, стать одной из первых стран шестого технологического уклада, но и позволит укрепить позиции геополитического мирового лидера. Развитие новых продуктов – таких, как мобильная ядерная энергетика, создание новых материалов, инновации в фармакологии – способно открыть для нас новые рынки, некоторые из которых ещё не существуют даже в первом приближении.

Но для перехода к новому технологическому укладу нам потребуется совершенно иной горизонт планирования – не три-пять лет, а намного больше – базирующийся на оцифрованной базе данных страны и просчитанный с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. А еще нам потребуются новые, еще не созданные, а может, временно забытые смыслы.

Дело в том, что шестой технологический уклад подразумевает, прежде всего, новые принципы социальной организации, сформированные под влиянием новых технологий, и лишь потом – сумму собственно технологий и продуктов.

Нам уже сегодня необходимы законы, формирующие промышленную политику шестого технологического уклада. Новое законодательство должно касаться цифровизации ресурсной базы, демографического, промышленного потенциала и других аспектов жизни страны. Юридического сопровождения требует развитие робототехники и аддитивных технологий, энергетики.

Налоговое законодательство должно быть развернуто лицом к промышленности и кластерному развитию, как основе благополучия гражданина России – за счет повышенной нагрузки на ритейл и взимание ссудного процента.

Ускоренный переход к шестому технологическому укладу для России сегодня не просто приятная возможность, а настоятельная необходимость. Совокупность мировых кризисов, вызовов и угроз, в том числе и внутренних, вынуждают нас отказаться от следования в кильватере устоявшихся, но уже уходящих технологий, смыслов и социальных отношений, и выступить в роли первопроходца. Нам не привыкать.

Александр ЧУХЛЕБОВ,
лидер общественного движения «Возрождение»

 

 

 

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Строительный трест»
20.07.2017 10:26

«Строительный трест» наблюдает рост продаж коммерческой недвижимости

По итогам первого полугодия текущего года, общий объем продаж в компании «Строительный трест» снизился на 8% относительно аналогичного периода 2016 года.
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00

«Победа» зовет влюбленных в небо

Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
LEGENDA
19.07.2017 17:10

Снижены ставки на коммерческую недвижимость от LEGENDA

Теперь приобрести коммерческую недвижимость от LEGENDA можно на специальных условиях. «Банк «Санкт-Петербург» снизил ипотечные ставки на объекты в строящихся smart-комплексах компании LEGENDA на 1%.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
47news: В Ленобласти дожди и от +9 до -1
"Шашлык Хаус" не понравился колпинским прокурорам
Россия – страна побеждающего развития
Телевизор может быть умным, но не должен думать за вас
Новая «СМ-Клиника» открылась на улице Маршала Захарова
Они ничем не уступают другим сотрудникам
«Nordic» - северный уголок на юге Петербурга
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
Вопрос репутации Санкт-Петербурга
E3 Group: становление бизнеса и выход на новые рынки
«Работодателю интересны не вы сами, а то, что вы умеете»
Работа, как квест, но с настоящей зарплатой
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Квартет И» спел про «Аврору» в Петербурге

Спираль 1917 года: анархия – мать порядка

Замредактора "Фонтанки" Евгений Вышенков.

Вышенков: Есть Мамаев и есть Кумарин, а закон для всех один

Новости компаний
«Строительный трест»
20.07.2017 10:26
«Строительный трест» наблюдает рост продаж коммерческой недвижимости
По итогам первого полугодия текущего года, общий объем продаж в компании «Строительный трест» снизился на 8% относительно аналогичного периода 2016 года.
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
LEGENDA
19.07.2017 17:10
Снижены ставки на коммерческую недвижимость от LEGENDA
Теперь приобрести коммерческую недвижимость от LEGENDA можно на специальных условиях. «Банк «Санкт-Петербург» снизил ипотечные ставки на объекты в строящихся smart-комплексах компании LEGENDA на 1%.
УК “Новоселье”
19.07.2017 15:34
До сдачи квартала “Гамма” остались считанные месяцы
Проект комплексного освоения территории “Новоселье: городские кварталы” активно развивается.
Normann
19.07.2017 13:44
Получить квартиры по военной ипотеке от компании «Норманн» за 2 года
Строительная компания «Норманн» аккредитовала три своих объекта – «Яркий», первая очередь, «Десяткино 2.0», первая и вторая очереди и «Морошкино», первая очередь для участия в программе «Военная ипотека» от ПАО «Сбербанк».
«Петр Великий и Екатерина Великая»
19.07.2017 13:40
РосСтройИнвест досрочно сдаст дом в ЖК «Петр Великий и Екатерина Великая»
Группа компаний «РосСтройИнвест» планирует существенно сократить сроки строительства одного из двух домов жилого комплекса «Петр Великий и Екатерина Великая», строящегося в Невском районе Санкт-Петербурга.
Корпус «В» ЖК «Новое Янино»
19.07.2017 12:33
Корпус «В» ЖК «Новое Янино» аккредитован тремя банками
Корпус «В» ЖК «Новое Янино» аккредитован АО «Россельхозбанк», ВТБ 24 (ПАО) и АО «СМП Банк». Ставка по кредиту начинается от 9,75% годовых.
19.07.2017 12:26
Аккредитованы шесть жилых комплексов от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) аккредитовал жилые комплексы «Самоцветы» (корп. 3,4), «Ландыши», Fusion, квартал «Галактика», а также «Дом на Обручевых» и «Дом на Космонавтов», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
КЕЙ
19.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации
Деловую презентацию сложно представить без цифровой техники. Какие устройства помогут сделать выступление удачным и эффективным – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.