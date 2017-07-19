До сдачи квартала “Гамма” остались считанные месяцы

Проект комплексного освоения территории «Новоселье: городские кварталы» активно развивается.

До сдачи в эксплуатацию 3-ю очередь строительства, квартал "Гамма", отделяют только работы по благоустройству территории. На сегодняшний день новостройки полностью возведены, в зданиях завершены работы по отделке МОП. Работы по благоустройству территории находятся на заключительном этапе.

В секциях 4-ой очереди строительства, квартале "Дельта", смонтировали пятый этаж. В здании №1 начали возводить 6-й этаж; в зданиях №2, №3 и №4 завершили возведение 4-го этажа.

Напомним, проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» возводится в Аннинском городском поселении с 2012 года. В рамках проекта уже сданы и заселены две очереди строительства. Общая жилая площадь составит около 500 млн «квадратов». Помимо жилья застройщик обустраивает кварталы необходимыми спортивными и социальными объектами.