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19.07.2017 15:34

До сдачи квартала “Гамма” остались считанные месяцы

До сдачи квартала “Гамма” остались считанные месяцы
УК “Новоселье”

Проект комплексного освоения территории «Новоселье: городские кварталы» активно развивается.

До сдачи в эксплуатацию 3-ю очередь строительства, квартал "Гамма", отделяют только работы по благоустройству территории. На сегодняшний день новостройки полностью возведены, в зданиях завершены работы по отделке МОП. Работы по благоустройству территории находятся на заключительном этапе.

До сдачи квартала “Гамма” остались считанные месяцы

В секциях 4-ой очереди строительства, квартале "Дельта", смонтировали пятый этаж.  В здании №1 начали возводить 6-й этаж; в зданиях №2, №3 и №4 завершили возведение 4-го этажа.

Напомним, проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» возводится в Аннинском городском поселении с 2012 года. В рамках проекта уже сданы и заселены две очереди строительства. Общая жилая площадь составит около 500 млн «квадратов». Помимо жилья застройщик обустраивает кварталы необходимыми спортивными и социальными объектами.


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19.07.2017 15:34

До сдачи квартала “Гамма” остались считанные месяцы

Проект комплексного освоения территории “Новоселье: городские кварталы” активно развивается.
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УК “Новоселье”
19.07.2017 15:34
До сдачи квартала “Гамма” остались считанные месяцы
Проект комплексного освоения территории “Новоселье: городские кварталы” активно развивается.
Normann
19.07.2017 13:44
Получить квартиры по военной ипотеке от компании «Норманн» за 2 года
Строительная компания «Норманн» аккредитовала три своих объекта – «Яркий», первая очередь, «Десяткино 2.0», первая и вторая очереди и «Морошкино», первая очередь для участия в программе «Военная ипотека» от ПАО «Сбербанк».
«Петр Великий и Екатерина Великая»
19.07.2017 13:40
РосСтройИнвест досрочно сдаст дом в ЖК «Петр Великий и Екатерина Великая»
Группа компаний «РосСтройИнвест» планирует существенно сократить сроки строительства одного из двух домов жилого комплекса «Петр Великий и Екатерина Великая», строящегося в Невском районе Санкт-Петербурга.
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19.07.2017 12:33
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ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк ВТБ 24» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали корпуса 8.5-1 и 8.5-2 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории сразу двух районов Санкт-Петербурга
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