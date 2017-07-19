Экс-руководитель «УК по обращению с отходами» признался в мошенничестве

Бывший председатель совета директоров ОАО «УК по обращению с отходами Ленобласти» Алексей Варичев признал свою вину в мошенничестве и незаконной банковской деятельности.

Горсуд Петербурга 19 июля продлил срок домашнего ареста Варичеву до 28 сентября. Как сообщает пресс-служба суда, вместе с ним срок домашнего ареста продлен еще четырем фигурантам дела. В их числе – гражданин Украины и США Семен Кузьмин.

Следствие считает, что с августа 2013 года по июль 2016 года преступная группа из 10 человек осуществила операций по обналичиванию денежных средств на сумму 21,5 млрд рублей. Уголовное дело занимает 75 томов. С ними сейчас активно знакомятся обвиняемые. Как стало известно «Фонтанке», на сегодняшний день они прочитали 15 томов.

Все фигуранты признали свою вину и возместили нанесенный ущерб.

Варичева задержали летом прошлого года после обысков в загородном коттедже в поселке Солнечное.