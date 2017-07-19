Кого коснется курортный сбор
Госдума приняла в третьем чтении «курортный сбор». Остались «формальности» - одобрение СовФеда и подпись президента РФ. Когда налог ляжет на плечи отдыхающих, сколько придется прибавлять к стоимости тура, и как можно поехать в Крым и не платить сбор - объясняет «Фонтанка».
1 Кто и как будет платить сбор
Под действие закона попадают только физические лица, как россияне так и иностранцы. Они будут облагаться данью при заезде в любые гостиницы, хостелы или апартаменты, которые работают на легальной основе и платят налоги, соответственно контролируются государством.
2 С какого времени власти будут собирать курортный сбор
В законе указана дата – 1 мая 2018 года. С этого дня начинается эксперимент. Если к 31 декабря 2022 года он будет признан успешным, то его пролонгируют насовсем и, возможно, расширят на другие регионы.
3 Где будет проводится эксперимент
В ближайшие пять лет сбор коснется туристов, приезжающих в четыре региона: Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.
4 Каков размер сбора
На время эксперимента он будет не более 50 рублей в сутки с человека. После 2022 года — до 100 рублей. Деньги, как обещают, пойдут на развитие курортной инфраструктуры и строительство новой.
5 Кто может не платить новый налог
Инвалиды и сопровождающие их лица. Герои Советского Союза, России, Социалистического Труда, Труда РФ, ветераны войн, а также малоимущие семьи. Регионы могут также добавлять свои льготы.
6 Как поехать на курорт и не платить сбор
Для российского юга распространена практика использования в летнее время частного сектора под размещение туристов. Поэтому «угол» у бабушки обойдет вам в ближайшие пять лет дешевле официального жилья на 50 рублей в сутки. Впрочем, не исключено что с началом эксперимента, власти усилят свое внимание к частникам-нелегалам.