Кого коснется курортный сбор

6 Как поехать на курорт и не платить сбор

Для российского юга распространена практика использования в летнее время частного сектора под размещение туристов. Поэтому «угол» у бабушки обойдет вам в ближайшие пять лет дешевле официального жилья на 50 рублей в сутки. Впрочем, не исключено что с началом эксперимента, власти усилят свое внимание к частникам-нелегалам.