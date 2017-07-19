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15:48 19.07.2017
Туризм

Кого коснется курортный сбор

Госдума приняла в третьем чтении «курортный сбор». Остались «формальности» - одобрение СовФеда и подпись президента РФ. Когда налог ляжет на плечи отдыхающих, сколько придется прибавлять к стоимости тура, и как можно поехать в Крым и не платить сбор - объясняет «Фонтанка».

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19.07.2017 15:33
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Кого коснется курортный сбор
  1. Кто и как будет платить сбор
  2. С какого времени власти будут собирать курортный сбор 
  3. Где будет проводится эксперимент
  4. Каков размер сбора
  5. Кто может не платить новый налог
  6. Как поехать на курорт и не платить сбор

1 Кто и как будет платить сбор

Под действие закона попадают только физические лица, как россияне так и иностранцы. Они будут облагаться данью при заезде в любые гостиницы, хостелы или апартаменты, которые работают на легальной основе и платят налоги, соответственно контролируются государством.  

2 С какого времени власти будут собирать курортный сбор 

В законе указана дата – 1 мая 2018 года. С этого дня начинается эксперимент. Если к 31 декабря 2022 года он будет признан успешным, то его пролонгируют насовсем и, возможно, расширят на другие регионы.

3 Где будет проводится эксперимент

В ближайшие пять лет сбор коснется туристов, приезжающих в четыре региона: Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.  

4 Каков размер сбора

На время эксперимента он будет не более 50 рублей в сутки с человека. После 2022 года — до 100 рублей. Деньги, как обещают, пойдут на развитие курортной инфраструктуры и строительство новой.

5 Кто может не платить новый налог

Инвалиды и сопровождающие их лица. Герои Советского Союза, России,  Социалистического Труда, Труда РФ, ветераны войн, а также малоимущие семьи. Регионы могут также добавлять свои льготы.

6 Как поехать на курорт и не платить сбор

Для российского юга распространена практика использования в летнее время частного сектора под размещение туристов. Поэтому «угол» у бабушки обойдет вам в ближайшие  пять лет дешевле официального жилья на 50 рублей в сутки. Впрочем, не исключено что с началом эксперимента, власти усилят свое внимание к частникам-нелегалам.

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