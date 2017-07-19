Не плативший рабочим петербургский подрядчик «Ямал СПГ» получил уголовное дело

Уголовное дело возбудили против петербургской компании «РСК-Логистик». Подрядчик газодобывающего проекта «Ямал СПГ» задолжал работникам более 53 миллионов рублей.

Как сообщили 19 июля в пресс-службе прокуратуры города, компанию неоднократно уличали в нарушении трудового законодательства. Так, с октября 2016 года они не платили зарплату сотрудникам. Деньги удалось вернуть после вмешательства прокуратуры, однако с марта 2017 года 605 работников вновь сидели без зарплаты. Как сообщали СМИ, 25 доведенных до отчаяния людей даже объявляли голодовку, чтобы привлечь внимание к проблеме.

В настоящий момент все 1046 сотрудников «РСК-Логистик» получили положенные им 123 миллиона рублей, а компания получила уголовное преследование по факту невыплаты заработной платы.