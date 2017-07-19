Прокуратура просила на 6 лет осудить гендиректора «Крыльев Невы» за выдачу «карточек» пилотам

Обвинение запросило 6 лет колонии общего режима для главы учебного центра авиации «Крылья Невы» Андрея Кочарыгина. Прокуратура посчитала доказанной его вину в 70 эпизодах коммерческого подкупа.

Как сообщает пресс-служба Горсуда Петербурга, в Московском районном суде 19 июля прошли прения по делу в отношении Кочарыгина. Помимо шестилетнего срока обвинение просило лишить его права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами воздушных транспортных средств на 3,5 года. Адвокаты, в свою очередь, просили суд назначить Кочарыгину наказание, не связанное с лишением свободы.

Напомним, по версии следствия, Кочарыгин с ноября 2009 года по февраль 2013 года незаконно изготовил документы, подтверждающие прохождение 53 лицами курсов обучения в «Крыльях Невы» и наличие у них квалификации пилота-любителя и пилота коммерческой авиации. За это обвиняемый якобы получил 5,8 млн рублей (от 5 до 200 тыс. рублей за каждую «корочку»).