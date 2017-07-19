«Зенит» объяснил, зачем он ищет футболистов с зарплатой от 40 тысяч рублей

Поиск «Зенитом» футболиста с зарплатой от 40 тысяч рублей в Интернете носит чисто технический характер. Как объяснили в среду, 19 июля, «Фонтанке» в самом клубе, публикация вакансии через центр занятости значительно упрощает процедуру заявки иностранного футболиста в российский чемпионат.

Другое дело, что эти вакансии должны были находиться в закрытом режиме. Почему-то сейчас они оказались в открытом доступе. Конкретно эта вакансия публиковалась под 19-летнего английского полузащитника Джейкоба Гэбриэла Гардинера-Смита, заявленного за «Зенит» в феврале 2017 года. Именно этим объясняется невысокий уровень зарплаты и требование опыта игры в европейских лигах.

Джейкоб Гэбриэл Гардинер-Смит, прежде чем оказаться в «Зените», успел побывать на стажировках в академии московского «Спартака», СДЮШ ЦСКА, лондонском «Арсенале», «Рединге» и «Уотфорде». Известно, что он сын члена Палаты общин Великобритании Барри Гардинера.

Отметим, что, по данным официального сайта Российской футбольной премьер-лиги, Джейкоб Гэбриэл Гардинер-Смит отзаявлен из «Зенита».