В Петербурге и завтра ждут ливни

Метеорологи вновь пророчат Северной столице кратковременные дожди и ливни.

Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

По сведениям спасателей, температура воздуха 20 июля в городе будет держаться на уровне +15 градусов. Ожидается, что ко второй половине дня четверга дожди прекратятся.

"Фонтанка писала о том, что низкие температуры и непрекращающиеся осадки россияне объясняют изменениями климата и пагубным влиянием человека на природу. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, больше трети жителей страны – 39% – считают, что ничего необычного в нынешних летних температурах нет. Меньше всего аномальная летняя погода удивляет петербуржцев и москвичей.