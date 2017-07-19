Дмитрий Синочкин: Человек человеку - дольщик!

19.07.2017 15:13

Как 13 взыскателей могут заблокировать достройку комплекса "Ванино"? Почему сорвалось соглашение по ЖК "Силы природы"? Что происходит в "Лондон Парке"? И, вообще, зачем законодатели сталкивают одних дольщиков с другими? Разбираемся в программе "Квадрат" вместе с Дмитрием Синочкиным.