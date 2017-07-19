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19.07.2017 15:13
Дмитрий Синочкин: Человек человеку - дольщик!
Как 13 взыскателей могут заблокировать достройку комплекса "Ванино"? Почему сорвалось соглашение по ЖК "Силы природы"? Что происходит в "Лондон Парке"? И, вообще, зачем законодатели сталкивают одних дольщиков с другими? Разбираемся в программе "Квадрат" вместе с Дмитрием Синочкиным.
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