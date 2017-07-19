Приставы заставили петербургскую фирму вернуть москвичам 3 миллиона

Отчаявшиеся поставщики из столицы закончили сотрудничество с петербургской компанией в московском суде, но вернуть положенные миллионы смогли только с помощью приставов.

Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов Петербурга 19 июля, деньги компания по поставке щебня и песка «Нерудная промышленная группа» должна была заплатить поставщикам из Москвы. В столичной фирме исправно выполнили условия договора и обеспечили заказчика товаром, но вовремя оплату не увидели. Терпение поставщика вышло через несколько месяцев, и финансовые претензии ушли в суд.

Арбитраж Москвы добавил к долгу пени и госпошлину и насчитал более 3 миллионов, но на бизнесменов в Петербурге воздействовать не смог. Подключившиеся к делу приставы Северной столицы сначала тоже потерпели неудачу. Руководство фирмы не впечатлил ни запрет на регистрационные действия с автомобилями, ни риск получить сразу два уголовных дела. Зато эффективным оказался арест счетов. Желая поскорее «разморозить» свои финансы, должник заплатил не только 3 миллиона, но и 27 тысяч исполнительского сбора.