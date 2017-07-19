Шестерых с СВУ и гранатометом задержали за серию разбоев в Петербурге

Группу предполагаемых разбойников задержали в ходе совместной операции УФСБ и уголовного розыска Северной столицы. Следком за уголовными делами по полицейской статье «разбой» видит организованную преступную группировку родом из 90-х.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 19 июля, накануне утром несколько десятков оперативников полицейского главка и региональной службы безопасности провели 35 обысков по местам регистрации и пребывания шестерых (в возрасте от 34 до 56 лет) возможных участников преступной группы, возглавляемой 60-летним Леонидом Колесниковым. Тот «ранее входил в одно из преступных сообществ», уверяет СК.

По версии следствия, которое объединило в одно производство два дела о разбоях в разных районах Петербурга, шестеро фигурантов долгое время занимались вымогательством средств у граждан и предпринимателей как на территории города, так и в области.

В частности, в марте 2017 года в поселке Песочный Курортного района от разбоя пострадал бизнесмен. У него под угрозой оружия отобрали «Митсубиси» и мобильный телефон. А 15 июня 2017 года для установления контроля над магазином на проспекте Культуры несколько человек напали на сотрудника торговой точки с оружием, после чего вывезли из магазина имущество на миллион рублей.

В ходе обысков у предполагаемых разбойников нашли четыре тысячи патронов, гранатомет, десять гранат, самодельное взрывное устройство мощностью не менее 800 граммов в тротиловом эквиваленте, восемнадцать пистолетов и пистолетов-пулеметов, шесть автоматов и винтовку зарубежного производства.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения задержанным.