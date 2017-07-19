Начальник Генштаба Франции ушел в отставку из-за Макрона

Начальник Генерального штаба французской армии генерал Пьер де Вилье ушел в отставку из-за разногласий с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Об этом 19 июля сообщает BFMTV, пишет Лента.ру.

«В нынешних условиях я не вижу возможности обеспечить устойчивость вооруженных сил, призванных гарантировать защиту Франции и французов сейчас и в будущем», — написал генерал в своем заявлении.

Ранее он резко критиковал инициативу по сокращению военного бюджета на 850 миллионов евро в этом году. Президент Франции вступил в полемику с военным, назвав недостойным поведением публичное обсуждение некоторых ситуаций.

Вероятным преемником де Вилье станет генерал Франсуа Лекуантр, возглавляющий аппарат военных советников правительства Франции.