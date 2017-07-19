Приставы арестовали введенные квартиры в ЖК «Лондон Парк»

Региональное управление Федеральной службы судебных приставов наложило арест на имущественные права в отношении 575 квартир введенной первой очереди ЖК «Лондон Парк»в Петербурге. Таким образом ведомство пытается не допустить реализации еще не проданных площадей.

Как 19 июля рассказали «Фонтанке» в компании «Маквэр», которая представляет интересы дольщиков ЖК «Лондон Парк» в судах, арест связан с тем, что застройщик ООО «ЛП» задолжал дольщикам и городу порядка 450 млн рублей.

Приставы, по словам юриста, пытались получить информацию о свободных площадях, но не смогли, поэтому арест коснулся всей очереди.

В самом «ЛП» расценивают эти действия как давление на компанию и намерены обжаловать их в суде. «Информацию о свободных квартирах мы приставам предоставили, о чем имеется пометка от канцелярии ведомства, – рассказала Надежда Калашникова, директор по развитию компании Л1, под брендом которой продаются площади жилого комплекса. – Эти ограничения временные, вопрос о снятии ареста с квартир мы постараемся урегулировать максимально быстро».

В УФССП пока ситуацию с «Лондон-парком» не комментируют.

В апреле 2017 года приставы уже арестовывали счета «ЛП». Сумма взысканий, выставленная компании, тогда составляла 400 млн рублей, а сводное исполнительное производство включало 300 дел — в основном по дольщикам.

Первая очередь ЖК «Лондон Парк» представляет собой два кирпично-монолитных 25-этажных дома общей площадью 40 тысяч квадратных метров, которые включают 575 квартир, от студий до четырехкомнатных, а также помещения коммерческого назначения. 105-метровые башни стали новой архитектурной доминантой района. По высоте они занимают третье место в городе среди зданий жилого назначения.

До 2011 года «ЛП» называлось «ЛЭК – Компания № 1». «Лондон Парк» на проспекте Просвещения возводится и продается под брендом Л1. В начале года это название попало в черный список Смольного неплательщиков по аренде с почти 100-миллионным долгом. Изначально ЖК «Лондон Парк» планировалось сдать в 2009 году. Однако из-за внутрикорпоративного конфликта и финансовых проблем компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию лишь 12 мая 2017 года.