«Зенит» ищет футболистов с зарплатой от 40 тысяч рублей через Интернет

Футбольный клуб «Зенит» на сайте trudvsem.ru опубликовал вакансию профессионального футболиста в среду, 19 июля.

Главные требования – высшее физкультурное образование, знание английского языка и опыт работы в европейских профессиональных футбольных клубах не менее трех лет. Кандидату, подходящему по этим параметрам, сине-бело-голубые готовы платить от 40 тысяч рублей.

Среди обязанностей футболиста выполнение индивидуального плана подготовки, тренировочных и соревновательных задач. Кроме того, предлагается бесплатное жилье.