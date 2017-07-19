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19.07.2017 14:26

«Зенит» ищет футболистов с зарплатой от 40 тысяч рублей через Интернет

Футбольный клуб «Зенит» на сайте trudvsem.ru опубликовал вакансию профессионального футболиста в среду, 19 июля.

Главные требования – высшее физкультурное образование, знание английского языка и опыт работы в европейских профессиональных футбольных клубах не менее трех лет. Кандидату, подходящему по этим параметрам, сине-бело-голубые готовы платить от 40 тысяч рублей.

Среди обязанностей футболиста выполнение индивидуального плана подготовки, тренировочных и соревновательных задач. Кроме того, предлагается бесплатное жилье.

Справка:

В летнее трансферное окно «Зенит» пополнили полузащитники Кристиан Нобоа (из «Рубина»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), защитник Денис Терентьев («Ростов») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Продолжаются переговоры с полузащитником Леандро Паредесом («Рома»). Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (теперь в «Остенде»), полузащитник Мигель Данни («Славия»). Ранее сообщалось, что в аренду в «ПАОК» уйдет полузащитник Роберт Мак.


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