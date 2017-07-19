Из-за прорыва трубы по Караванной плывут автомобили

Испытания теплосетей в центре Петербурга 19 июля превратили проезжую часть рядом с Манежной площадью ещё в одну, но уже горячую водную артерию. Движение на затопленной улице не ограничено.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», вытекание горячей воды на Караванной улице аварийная бригада зафиксировала в 13:05 во время планового объезда. Осмотр показал, что гидравлических испытаний не выдержала труба у дома № 10. Поток затопил дорогу и все подступы к Дому кино. Прохожие вынужденно жмутся по относительно сухим тротуарам, автомобили пробираются «вплавь».

Несмотря на то что ремонтная бригада сейчас убирает воду с проезжей части, движение не ограничено. В компании заверили, что все меры предосторожности обеспечены.