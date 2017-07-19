Школьники из Петербурга стали лучшими в программировании на Азиатско-Тихоокеанском чемпионате

Ученики Петербургского губернаторского физико-математического лицея № 30 успешно выступили в Азиатско-Тихоокеанском чемпионате FTC в Сиднее. Об этом 19 июля сообщают в лицее.

Команда юных физиков и математиков померилась силами с соперниками из Индии, Китая, США, Голландии, Австрии, Тайваня и Румынии. На первом этапе соревнований ребята из Северной столицы продемонстрировали техническую книгу, где поэтапно показали процесс создания сложного технического устройства.

Дальше ребята выступили в отборочных матчах. Они оказались для петербуржцев непростыми. Во-первых, сказалось отсутствие в команде более опытного оператора, которому отказали в визе и он не смог поехать в Сидней. Во-вторых, имели свои последствия и технические неполадки с контроллером робота, которые стали очевидны лишь в процессе игры. В итоге школьники из Петербурга выиграли 5 отборочных матчей из семи. Этот результат позволил им занять 10-е место в итоговом рейтинге и пройти в четвертьфинал. Там ребята составили альянс с двумя индийскими командами.

По результатам двух игр четвертьфинала альянс двух команд из Индии и России не прошёл в полуфинал. Петербургские школьники получили награду за лучшие математические решения в программе и работу с датчиками.