Получить квартиры по военной ипотеке от компании «Норманн» за 2 года

Еще
19:29 19.07.2017
Пришлите свою новость!
19:23
«Билайн» составит конкуренцию Дурову
19:19
Биржа России закрылась в плюсе
19:10
Опрос: Трамп проиграет следующие выборы Байдену или Сандерсу
19:02
Путин поручил включить программу «Цифровая экономика» в перечень основных
18:56
Смольный согласовал для «Аллегро» путепровод на Белоостровском шоссе
18:50
«Зенит» почти договорился о продаже Дзюбы в китайский клуб
18:46
В Киеве устроят военный парад
18:33
В Петербурге отдан под суд топ-менеджер Росавтодора
18:28
Метрострой взыскивает с «Титана-2» 170 млн в связи со стройкой на ЛАЭС-2
18:23
Новейший фрегат зашёл в Неву для парада
18:20
Благотворительный забег «Красота во благо» собрал более 150 тыс. рублей
18:17
Вышел трейлер нового фантастического фильма Гильермо дель Торо
18:11
В Веснино подготовят 3,4 га земли для льготных категорий граждан
18:05
Меркель: Нет ничего необычного во второй встрече Путина и Трампа
17:57
Петербургский парламент может запретить продажу вейпов несовершеннолетним
17:50
В Петербурге обыскивают Морской банк
17:48
В новой Боткинской больнице открылось отделение гемодиализа
17:41
Минтруд предлагает судам признавать недействительными сделки с детьми, пожилыми и инвалидами
17:31
Сбежавшего после ДТП пса нашли в Ватермягах
17:25
Портал WikiLeaks опубликовал документы для ЦРУ с анализом кибератак
17:20
Подрядчик Центра образования в Кировском районе проиграл суд Смольному
17:15
Генпрокурора Финляндии могут наказать за контракт с фирмой брата
17:12
Фонд Louis Vuitton покажет коллекцию братьев Морозовых
17:09
11-месячному британцу Чарли дали американское гражданство для лечения в США
17:00
На 10-й Советской улице прорвало трубу
16:53
Из горящей квартиры на Смоленской эвакуировали четверых
16:49
Курды: 40 тысяч мирных жителей Мосула погибли при штурме города
16:42
Суд в очередной раз снизил сумму долга владельцу ТЦ «Андреевский»
16:37
КС отказал покойному Носику в жалобе на экстремизм
16:32
СМИ: Совет судей проверил коллегу из Кубани после роскошной свадьбы ее дочери
16:21
Зырянов: Этот сезон последний в моей карьере футболиста
16:16
Получившего рекордную премию экс-главу «Почты России» наградили за трудовые успехи
16:12
Финские полицейские приняли Илью Варламова за вора велосипедов
16:10
Макрон выбрал нового главу Генштаба Франции
16:05
По жалобе петербургского язычника возбуждено дело об оскорблении религиозных чувств
16:00
Вердикт о безопасности АЭС Fennovoima будет вынесен к концу 2018 года
15:54
Освобожденный инвалид Мамаев решил добиваться полного оправдания
15:40
Экс-руководитель «УК по обращению с отходами» признался в мошенничестве
15:33
Кого коснется курортный сбор
15:30
Не плативший рабочим петербургский подрядчик «Ямал СПГ» получил уголовное дело
15:20
Транспортную полицию Луги обезглавила ФСБ
15:14
Прокуратура просила на 6 лет осудить гендиректора «Крыльев Невы» за выдачу «карточек» пилотам
15:13
Дмитрий Синочкин: Человек человеку - дольщик!
15:06
«Зенит» объяснил, зачем он ищет футболистов с зарплатой от 40 тысяч рублей
15:00
В Петербурге и завтра ждут ливни
14:53
На Стародеревенской недостроенный цех переделали в бизнес-центр
14:47
Приставы заставили петербургскую фирму вернуть москвичам 3 миллиона
14:43
Шестерых с СВУ и гранатометом задержали за серию разбоев в Петербурге
14:39
Начальник Генштаба Франции ушел в отставку из-за Макрона
14:31
Приставы арестовали введенные квартиры в ЖК «Лондон Парк»
14:26
«Зенит» ищет футболистов с зарплатой от 40 тысяч рублей через Интернет
14:21
Российская синхронистка выиграла золото мирового чемпионата
14:16
Из-за прорыва трубы по Караванной плывут автомобили
14:08
Школьники из Петербурга стали лучшими в программировании на Азиатско-Тихоокеанском чемпионате
13:52
Вышенков: Есть Мамаев и есть Кумарин, а закон для всех один
13:49
Пожилая россиянка умерла после самолечения антибиотиком
13:36
Суд освободил инвалида Мамаева, осужденного за разбой, из колонии
13:31
Съезд с Шафировского на внешнее кольцо КАД закрыт
13:27
СМИ сообщают об обсуждении у Суркова проекта Малороссия
13:05
Две станции метро Петербурга будут работать до 20 часов из-за низкой проходимости
12:56
Уходящий архитектор Ленобласти отметил юбилей в особняке
12:49
Михалков и Кончаловский обещают запустить свой фастфуд до конца года
12:40
За поездку к тёплому морю возьмут курортный сбор
12:30
Петербуржцы чаще слушают своих, но не Стаса Пьеху
12:20
Россияне задолжали за услуги ЖКХ 1,34 трлн рублей
12:15
Google запустил персональную ленту новостей
12:12
Россияне верят в то, что лето-2017 холодное из-за климатического оружия
12:03
Путин приедет в Финляндию 27 июля
11:59
Крикливый приезжий пугал прохожих на Невском пневматическим пистолетом
11:55
Перепалка с молодежью в Парке Победы обошлась горожанину сгоревшим "Лэнд Крузером"
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
19.07.2017 13:44

Получить квартиры по военной ипотеке от компании «Норманн» за 2 года

Получить квартиры по военной ипотеке от компании «Норманн» за 2 года
Normann

Строительная компания «Норманн» аккредитовала три своих объекта – «Яркий», первая очередь, «Десяткино 2.0», первая и вторая очереди и «Морошкино», первая очередь для участия в программе «Военная ипотека» от ПАО «Сбербанк».

Получить жилье в объектах «Норманн» по военной ипотеке военнослужащие могут за 2 года.

Ефремов Дмитрий, руководитель отдела развитиястроительной компании «Норманн»:
– Компания «Норманн» предлагает одни из самых дешевых квартир в Ленинградской области по программе с военной ипотекой. Военнослужащим для участия в программе достаточно предоставить три документа – свидетельство об участии в программе НИС (можно получить по месту службы), паспорт и военный билет. Дальше все просто – обращаетесь в строительную компанию «Норманн» и выбираете себе квартиру.

У военнослужащих, которые состоят на учете НИС более 3 лет, на счету уже имеется 736 тысяч рублей, еще 2,2 миллиона им дают в кредит, который оплачивает ФГКУ «Росвоенипотека».
На эту сумму в «Норманне» можно найти много интересных предложений. Например, возможны такие варианты:

Евродвушка в ЖК «Десяткино 2.0» – 42 квадратных метра от 2,5 млн рублей, где уже остеклен первый корпус. Здесь будет комфортно молодой семье.

Если есть желание закрыть обязательства по ипотеке быстрее и начать самостоятельную жизнь в своей квартире – в Норманне есть студии в ЖК «Морошкино» (уже готовы несколько этажей) – 22,5 квадратных метра от 1,2 миллиона.

Есть студии в ЖК «Яркий» (уже готовы три четверти корпуса).– 23,9 квадратных метра от 1,4 миллиона.

Если хочется побольше, то «золотая середина» – однокомнатные квартиры площадью 37 квадратных метров (кухня – 11,4) от 1,9 миллиона. Выбрать есть из чего.

При оформлении первого взноса средствами со счета НИС (736 тысяч) и ежемесячном платеже, оплачиваемом «Росвоенипотекой», можно заселиться в квартиру через год, а всего через 2 года стать ее полноправным хозяином.
То есть, можно сказать, что все обязательства в рамках военной ипотеки можно погасить уже в 26 лет. Собственная квартира в 15 минутах от петербургского метро, за которую ты не платишь ничего, уже в 26 лет? Сверстникам на зависть...Это выгоднее, чем ждать и покупать готовую.

Звоните в компанию "Норманн" и вы получите свою квартиру уже через 2 года!

Справка о компании Normann 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
LEGENDA
19.07.2017 17:10

Снижены ставки на коммерческую недвижимость от LEGENDA

Теперь приобрести коммерческую недвижимость от LEGENDA можно на специальных условиях. «Банк «Санкт-Петербург» снизил ипотечные ставки на объекты в строящихся smart-комплексах компании LEGENDA на 1%.
Normann
19.07.2017 13:44

Получить квартиры по военной ипотеке от компании «Норманн» за 2 года

Строительная компания «Норманн» аккредитовала три своих объекта – «Яркий», первая очередь, «Десяткино 2.0», первая и вторая очереди и «Морошкино», первая очередь для участия в программе «Военная ипотека» от ПАО «Сбербанк».
«Петр Великий и Екатерина Великая»
19.07.2017 13:40

РосСтройИнвест досрочно сдаст дом в ЖК «Петр Великий и Екатерина Великая»

Группа компаний «РосСтройИнвест» планирует существенно сократить сроки строительства одного из двух домов жилого комплекса «Петр Великий и Екатерина Великая», строящегося в Невском районе Санкт-Петербурга.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Сестрорецком курорте взялись за советское наследие
Вокруг недостроенного паркинга на Тухачевского развивается имущественный конфликт
«Петербургская Недвижимость»: Объем продаж новостроек Петербурга и области вырос за квартал на 5%
Компенсацию за недостроенные квартиры ограничат ста квадратными метрами
«Главстрой-СПб» возглавил рейтинг по вводу жилья за первые полгода 2017
Сдана вторая очередь жилого комплекса у Новоорловского лесопарка
LEGENDA стала победителем в номинации «Девелопер года»
Госстройнадзор разрешил Glorax построить еще один жилой комплекс на Лиговском
Бывшие пашни совхоза «Пригородный» в Парголово застроят малоэтажками
Апелляция: Смольный расторг контракт с Инжтрансстроем недобросовестно
На дворе трава…
Покупай и заезжай
Логично жить экологично
Элитка по цене Парнаса
Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб
Жилье 0+
Есть ли жизнь на первом этаже
Инвестируй в это на вырост
С окнами на Неву. Какие дома на набережных есть в Петербурге
Как в Петербурге выбирают цвета для домов?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Вышенков: Есть Мамаев и есть Кумарин, а закон для всех один

Путин угостил мороженым министров, директоров и помощников

фото предоставил клуб Junics

Футбол, который затягивает

Новости компаний
LEGENDA
19.07.2017 17:10
Снижены ставки на коммерческую недвижимость от LEGENDA
Теперь приобрести коммерческую недвижимость от LEGENDA можно на специальных условиях. «Банк «Санкт-Петербург» снизил ипотечные ставки на объекты в строящихся smart-комплексах компании LEGENDA на 1%.
Normann
19.07.2017 13:44
Получить квартиры по военной ипотеке от компании «Норманн» за 2 года
Строительная компания «Норманн» аккредитовала три своих объекта – «Яркий», первая очередь, «Десяткино 2.0», первая и вторая очереди и «Морошкино», первая очередь для участия в программе «Военная ипотека» от ПАО «Сбербанк».
«Петр Великий и Екатерина Великая»
19.07.2017 13:40
РосСтройИнвест досрочно сдаст дом в ЖК «Петр Великий и Екатерина Великая»
Группа компаний «РосСтройИнвест» планирует существенно сократить сроки строительства одного из двух домов жилого комплекса «Петр Великий и Екатерина Великая», строящегося в Невском районе Санкт-Петербурга.
Корпус «В» ЖК «Новое Янино»
19.07.2017 12:33
Корпус «В» ЖК «Новое Янино» аккредитован тремя банками
Корпус «В» ЖК «Новое Янино» аккредитован АО «Россельхозбанк», ВТБ 24 (ПАО) и АО «СМП Банк». Ставка по кредиту начинается от 9,75% годовых.
19.07.2017 12:26
Аккредитованы шесть жилых комплексов от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) аккредитовал жилые комплексы «Самоцветы» (корп. 3,4), «Ландыши», Fusion, квартал «Галактика», а также «Дом на Обручевых» и «Дом на Космонавтов», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
ГК «Эталон»
18.07.2017 13:41
Аккредитованы 9 корпусов квартала «Галактика»
ПАО Банк «ФК Открытие» аккредитовал корпуса 8.5-1, 8.5-2, 4.11, 4.5-1, 4.5-2, 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3 и 8.2-4 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ»
«Город мастеров»
18.07.2017 13:36
В ЖК «Город мастеров» прошел субботник по озеленению территории
15 июля на территории первой очереди жилого комплекса «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в пос. Большое Исаково Калининградской области
ГК «ЦДС»
18.07.2017 12:06
Корпус В ЖК «Новое Янино» выведен в продажу
Группа компаний «ЦДС» открыла продажи в корпусе В жилого комплекса «Новое Янино». Двенадцатиэтажный дом рассчитан на 640 квартир и будет введен в эксплуатацию в конце 2018 года.
ГК «Эталон»
17.07.2017 15:04
Аккредитованы новые корпуса квартала «Галактика»
ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк ВТБ 24» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали корпуса 8.5-1 и 8.5-2 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории сразу двух районов Санкт-Петербурга
Normann
17.07.2017 13:14
«Норманн» арендовал участок в Красногвардейском районе
Компания «Норманн» получила право аренды участка земли 1,7 га в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга под строительство жилого объекта.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.