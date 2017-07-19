Получить квартиры по военной ипотеке от компании «Норманн» за 2 года

Строительная компания «Норманн» аккредитовала три своих объекта – «Яркий», первая очередь, «Десяткино 2.0», первая и вторая очереди и «Морошкино», первая очередь для участия в программе «Военная ипотека» от ПАО «Сбербанк».

Получить жилье в объектах «Норманн» по военной ипотеке военнослужащие могут за 2 года.

Ефремов Дмитрий, руководитель отдела развитиястроительной компании «Норманн»:

– Компания «Норманн» предлагает одни из самых дешевых квартир в Ленинградской области по программе с военной ипотекой. Военнослужащим для участия в программе достаточно предоставить три документа – свидетельство об участии в программе НИС (можно получить по месту службы), паспорт и военный билет. Дальше все просто – обращаетесь в строительную компанию «Норманн» и выбираете себе квартиру.

У военнослужащих, которые состоят на учете НИС более 3 лет, на счету уже имеется 736 тысяч рублей, еще 2,2 миллиона им дают в кредит, который оплачивает ФГКУ «Росвоенипотека».

На эту сумму в «Норманне» можно найти много интересных предложений. Например, возможны такие варианты:

Евродвушка в ЖК «Десяткино 2.0» – 42 квадратных метра от 2,5 млн рублей, где уже остеклен первый корпус. Здесь будет комфортно молодой семье.

Если есть желание закрыть обязательства по ипотеке быстрее и начать самостоятельную жизнь в своей квартире – в Норманне есть студии в ЖК «Морошкино» (уже готовы несколько этажей) – 22,5 квадратных метра от 1,2 миллиона.

Есть студии в ЖК «Яркий» (уже готовы три четверти корпуса).– 23,9 квадратных метра от 1,4 миллиона.

Если хочется побольше, то «золотая середина» – однокомнатные квартиры площадью 37 квадратных метров (кухня – 11,4) от 1,9 миллиона. Выбрать есть из чего.

При оформлении первого взноса средствами со счета НИС (736 тысяч) и ежемесячном платеже, оплачиваемом «Росвоенипотекой», можно заселиться в квартиру через год, а всего через 2 года стать ее полноправным хозяином.

То есть, можно сказать, что все обязательства в рамках военной ипотеки можно погасить уже в 26 лет. Собственная квартира в 15 минутах от петербургского метро, за которую ты не платишь ничего, уже в 26 лет? Сверстникам на зависть...Это выгоднее, чем ждать и покупать готовую.

Звоните в компанию "Норманн" и вы получите свою квартиру уже через 2 года!

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