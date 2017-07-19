Интуристов рассортируют у трапа

Порт «Морской фасад» ограничил доступ туроператоров к круизным лайнерам, прибывающим в Петербург. Независимых игроков просят подождать, пока своих клиентов заберут официально аккредитованные компании.

Руководство порта объясняет нововведение заботой о безопасности туристов и доходах крупных круизных компаний, привозящих туристов в Северную столицу. Но в числе тех, кто выиграет от новых правил игры, оказалась компания, имеющая родственные связи с начальством морских портов Балтийского моря.

Сообщение об изменении правил обслуживания туристов, прибывающих в порт Петербурга на круизных лайнерах, появилось на сайте АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад». В соответствии с документом, с 15 августа насладиться достопримечательностями Северной столицы в первую очередь смогут те, кто купил тур у аккредитованного судном оператора. А вот тем, кто решил сэкономить и приобрел экскурсию у сторонней фирмы, придется подождать как минимум полтора часа: именно такую фору «Морской фасад» дал официальным партнерам круизных линий. Только после того, как те заберут свои группы, обслужить клиентов смогут и независимые игроки.

Пока это эксперимент. Если он окажется удачным, новые правила начнут на постоянной основе действовать с 2018 года.

Необходимость ограничений «Морской фасад» объясняет заботой о благополучии туристов и инфраструктуре порта. По версии «Фасада», сейчас «нерегулируемый сход пассажиров», купивших туры у неаккредитованных операторов, создает очереди на причалах, а автомобили и микроавтобусы, встречающие небольшие группы, организуют серьезные заторы. Из-за этого экскурсионные программы задерживаются на несколько часов, а то и вовсе оказываются под угрозой срыва. Кроме того, такое столпотворение несет риски для жизни и здоровья путешественников.

С ростом турпотока ситуация только усугубляется. Если в 2016 году «Морской фасад» принял около 460 тыс. круизных туристов, то в 2017-м, как уверены в порту, их число возрастет на 18%, а в 2018 году еще на 10%.

Пока же администрация порта просит операторов скорректировать свои программы и предупредить туристов о предстоящем эксперименте. Несмотря на то что пока ограничения вводятся в тестовом режиме, для нарушителей режима уже предусмотрены серьезные санкции. Оператору, который попытается забрать своих клиентов ранее установленного времени, грозит аннуляция транспортного абонемента, дающего право попасть на территорию порта.

Нововведения «Морского фасада» поддерживают и в Смольном. Город получал жалобы от крупных круизных линий, рассказал глава комитета по туризму и по совместительству глава совета директоров «Морского фасада» Андрей Мушкарев. «Например, мы обсуждали это с Carnival Group (круизные линии AIDA, Costa. – Прим. ред.)», – сказал он. Упорядочивание выезда будет выгодно как официальным, так и независимым операторам. «Сейчас они точно так же не могут быть уверены, что успеют начать экскурсию вовремя», – пояснил глава комитета.

Большие против маленьких

Новые правила игры являются следствием не столько роста пассажиропотока, сколько обострения борьбы между аккредитованными и независимыми операторами за рынок объемом около 200 млн долларов в год, считают его участники.

Сейчас иностранные туристы, прибывающие в Северную столицу на круизных лайнерах, могут не оформлять визу при условии, что будут находиться в городе не более трех суток и купят тур у местного оператора. Традиционно такие услуги оказывали компании, имеющие официальный договор с судоходной компанией и своих представителей на борту.

Но в последние годы в борьбу за деньги интуристов включились независимые агентства. Продавая туры через Интернет, а то и вовсе в порту и не делясь доходом с круизным оператором, они могут предлагать куда более низкие цены. По оценкам участников рынка, средняя стоимость тура у такой компании около 200 – 300 долларов на человека, тогда как у аккредитованных игроков цены выше в среднем на 20 – 50%, а то и вовсе в несколько раз. Такой демпинг позволил забрать около 20 – 30% рынка.

Всего обслуживанием круизных туристов занимается более сотни независимых игроков. А вот официально аккредитованных можно пересчитать по пальцам. По данным «Фонтанки», сейчас 90% контрактов с заходящими в город судами имеют две компании – «Балтик Трэвел» и «Арктур Трэвэл».

По данным СПАРК, первая компания принадлежит Ивану Кудрявцеву и является частью одного из крупнейших туристических холдингов Северной столицы – «Балтик Трэвел».

Среди совладельцев «Арктур Трэвэл» – Михаил Евстратиков, почетный сотрудник контрразведки ФСБ и партнер по бизнесу Петра Паринова, сына бывшего капитана Большого порта (а ныне — начальника ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря»). Ранее «Фонтанка» сообщала, что их совместная компания «Инфлот ворлдвайд рус» обслуживает 95% судов, заходящих в порты Петербурга. Именно эти компании больше всего выиграют от нововведений «Морского фасада».

А вот небольшим игрокам грозят потери: уже куплены билеты на ранние экскурсии в Эрмитаж и Петергоф, перенести их нельзя. «Вероятно, придется заново покупать билеты и перестраивать программы. Не исключено, что часть клиентов откажутся от наших услуг», – говорит руководитель TJ Travel Татьяна Чурикова. Введение ограничений уже с 15 августа стало для участников неожиданностью. «Мы будем просить руководство порта перенести их на 2018 год, чтобы мы успели подготовиться», – пояснила она.

Генеральный директор «МаксиБалтТурс» Алексей Волков не ожидает финансовых потерь, но опасается репутационных рисков. «Все туры на этот сезон мы уже продали. В условиях написано, что сход с корабля «как только будет возможно». Если клиентам придется ждать полтора часа, будут звонки, претензии», – говорит он. А вот опасения «Морского порта» по поводу транспортного коллапса топ-менеджер считает необоснованными. «Пробки есть, но они рассасываются. Напротив, нововведения создадут больший сумбур — люди не будут знать, куда идти», – считает он.

Неофициально участники рынка также сообщают, что это уже не первый пример давления на их бизнес. Так, в прошлом году круизные компании рассылали пассажирам письма, в которых сообщали, что им не разрешат выйти в город, если они не купят тур у аккредитованного оператора, рассказал один из участников рынка. По словам другого оператора, в июне этого года «Морской порт» провел еще один эксперимент, запретив независимым агентствам встречать своих клиентов в здании порта.

Партнеры круизных линий, напротив, считают, что добились справедливости. «Проблема существует. Когда приходит большой лайнер на 4 тысячи пассажиров, его встречать приезжают 100 автобусов. Причем мелкие игроки лезут вперед и ведут себя не всегда корректно. В итоге страдают те, кто купили организованный тур», – комментирует Людмила Кудрявцева, генеральный директор «Балтик Трэвел».

«Независимые туроператоры, обслуживающие пассажиров напрямую, подрывают деятельность круизных компаний, делая заходы в порт Санкт-Петербург нерентабельными, ведь доход от продажи наземных экскурсий является одним из главных составляющих прибыли в круизном туризме», – комментирует генеральный директор «Арктур Трэвел» Елена Мальченок.

Вводя ограничения, «Морской фасад» следует международному опыту. «Во многих портах мира – например, в ближайшем к Риму порту Чивитавеккья или в порту Таллина – на территорию порта допускаются только официально назначенные туристические операторы», – говорит она.

Однако предоставление льготы партнерам круизных линий может привлечь внимание антимонопольного регулятора. «На первый взгляд очень похоже, что в действиях порта содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. Если участники рыка обратятся с жалобой, мы готовы ее рассмотреть», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе петербургского УФАС.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»