Суд освободил инвалида Мамаева, осужденного за разбой, из колонии

Инвалид 1-й группы Антон Мамаев не будет сидеть за решёткой 4,5 года, к которым его приговорили за разбойное нападение и хищение мотороллера. Суд наконец учел его диагноз в назначении места отбывания наказания.

Как сообщили в Тимирязевском районном суде Москвы, 19 июля меру пресечения для 28-летнего Мамаева изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что прикованный к инвалидному креслу мужчина не может содержаться под стражей.

Решение об освобождении из СИЗО принял на закрытом выездном заседании в «Матросской тишине» тот же судья, который приговорил Мамаева к реальному сроку. По словам адвоката, следственный изолятор Мамаев может покинуть уже к четырём часам дня.

30 июня Антон Мамаев, который страдает от спинальной мышечной атрофии и не может передвигаться без посторонней помощи, получил четыре с половиной года колонии за вооруженное нападение на военного и хищение мотороллера. Осуждённого отправили в «Матросскую тишину», неделей позже – в больницу при СИЗО. За Мамаева вступились члены Совета по правам человека, омбудсмен Татьяна Москалькова и прокуратура, которая попросила отменить приговор. Ведомство указало, что суд не запросил документы о заболеваниях и не назначил ему медицинское освидетельствование. http://www.fontanka.ru/2017/07/13/110/