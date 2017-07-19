СМИ сообщают об обсуждении у Суркова проекта Малороссия

Российские СМИ сообщают о том, что помощник президента России Владислав Сурков обсудил с экспертами последние политические события в Донбассе. А именно заявление главы самопровозглашенной ДНР о создании нового государства Малороссия – правопреемника Украины.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости», Сурков провел 19 июля совещание с экспертами, в ходе которого дал оценку инициативе Захарченко. Об этом сообщил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который принимал участие в совещании.

Сурков заявил, что «хайп» по поводу заявлений главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о создании Малороссии является «в целом полезным».

«Весь этот «хайп» по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны», — привел Чеснаков слова Суркова.

Чеснаков, цитируя Суркова, заявил, что «частью всякой войны является война идеологическая, в которой противопоставляются слоганы и утопии».

«У Киева есть евроутопия. Донецк отвечает идеей Малороссии. Разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргументов и IQ спорящих сторон. Но тут уж, выражаясь по-малороссийски: яка держава, такой и IQ», — привел он слова помощника президента.

Как писала "Фонтанка", накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Захарченко, сославшись на то, что это идею нужно осмыслить. «Я пока оставляю эту тему без комментариев. Она подлежит осмыслению», — сказал представитель Кремля. Он также отметил, что российская сторона сохраняет приверженность минским договоренностям.

Ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко 18 июля рассказал, что Малороссию предлагается создать на территории всей Украины, со столицей в Донецке. Киеву отводится роль историко-культурного центра.

О создании государства Малороссия со столицей в Донецке объявил в ходе срочно созванной пресс-конференции утром 18 июля глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.