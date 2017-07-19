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20.07.2017 18:09
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Если в доме поселился дурно пахнущий сосед

Два года чиновники Кировского района воюют со зловонной квартирой, набитой мусором с помоек и собственными испражнениями жильцов. Мучения целого подъезда упираются в конституционную неприкосновенность жилища.
Если в доме поселился дурно пахнущий сосед
читатель "Фонтанки" Валентин

Семья потомственных ленинградцев Гревизирских заняла по договору социального найма четырехкомнатную квартиру на улице Зины Портновой и обустроила быт по принципу «всё в дом». С помоек приносится плохо лежащее и дурно пахнущее. Такой образ жизни проклят соседями по пятиэтажке. В проблему нехорошей квартиры вовлечена власть, но и она бессильна. Выселить Гревизирских в никуда суд не позволит, а предоставить альтернативное жилье по другому адресу – значит обречь на страдания других соседей. А этим, с Зины Портновой, уже вроде привычно.

Бунт в 18-м доме созрел пару лет назад, когда квартира Гревизирских стала круглосуточно генерировать смрад. Его источником служили принесенные с мусорок запасы еды и отходы жизнедеятельности жильцов, кошек и собак (животных не выгуливают). Помоечное накопительство вызвало нашествие мух, тараканов и крыс, а проблемы с отоплением жильцы этой квартиры, как считают соседи, решали разведением костров.

Мучимые невыносимостью бытия, соседи рассылали по инстанциям преисполненные ужаса письма:

«Массово страдаем от антисанитарии… Они завалили свою квартиру мусором с помоек… Периодически идет дым… Мы не можем открыть окна для проветривания... Сантехника у них не работает… Продукты своей жизнедеятельности они выбрасывают из окна… Громкие крики по ночам, стук по стенам и батареям... На замечания реагируют нецензурно».

Всюду слышали о нехорошей квартире. И все бросились на помощь. Сотрудники 64-го отдела полиции, муниципалитета «Княжево», Жилкомсервиса № 2 Кировского района, районных жилагентств и администрации протоптали дорожку к дому на Зины Портновой. 

Паломничество упиралось в хлипкую деревянную дверь. Ответы сквозили сочувствием и бессилием:

«Факты подтверждаются, но доступ в квартиру не предоставлен… Направлено предписание… Необходимо обследование на предмет антисанитарного состояния… Роспотребнадзор уведомлен… Комитет по вопросам законности ознакомлен... Составлен протокол за нарушение тишины и покоя граждан… Дверь никто не открыл… На оставленные в двери повестки никто не явился…»

Если верить ответам полиции, участковый чуть ли не дневал и ночевал под дверью Гревизирских:

«Действия жильцов подпадают под административную ответственность по закону Санкт-Петербурга, но сотрудники полиции не имеют права составлять протоколы. Учитывая вышеизложенное, принято решение взять квартиру на контроль».

Через год соседи почуяли неладное. Им из инстанций по второму-третьему разу приходили одинаковые ответы. Наконец, администрация Кировского района вспомнила о суде. В сентябре 2016-го чиновники намекнули Жилкомсервису и жилагентству на возможность собрать документы и обратиться с иском для доступа в квартиру. Чтобы не только понюхать, но и посмотреть.

Иск был Кировским судом удовлетворен. Но упрямости Гревизирских можно позавидовать. Добровольно они открывать не хотели. Подключились приставы. 

Июльским утром, спустя два года после начала дурно пахнущей саги, они пришли, пригрозили насилием над дверью, и она распахнулась. Особо чувствительные выругались по матушке.

Квартира, как следует из видеоролика, представляет собой полноценную свалку. Пола не видно. Нагроможденный мусор почти не оставил в квартире свободного пространства.

Видео: читатель "Фонтанки" Валентин

После осмотра был составлен акт. Вердикт очевиден – разруха и антисанитария.

Квартира Гревизирским не принадлежит. Договор соцнайма заключен с ними в 2002 году. Расторгнуть договор через суд можно по четырем пунктам: неуплата коммуналки дольше полугода, повреждение квартиры, систематическое нарушение прав соседей и использование помещения не по назначению (превращение в нежилое). Гревизирские, по сути, соответствуют всем основаниям (долги у них – сотни тысяч). Но чиновники не спешат.

«Будут приняты необходимые меры по устранению нарушений, в том числе связанные с рассмотрением вопроса о выселения жильцов в судебном порядке», – говорят в администрации района.

Жилкодекс велит пользоваться квартирой с учетом интересов соседей и санитарно-гигиенических требований. Согласно правилам пользования жилыми помещениями, утвержденным в январе 2016 года, наниматель обязан допускать работников наймодателя, представителей органов госконтроля для осмотра состояния помещения. Однако эти требования фактически являются пустой формальностью. За нарушение норм не прописана ответственность. Адвокат Анна Василянская пояснила «Фонтанке»:

«Проблема законодательства в том, что и для чиновников тоже не указаны зоны ответственности. У них есть полномочия, но нет действенных инструментов. Можно, конечно, добиться расторжения договора социального найма. Ну расторгнут, а дальше?.. Администрация оправдается, что отсутствует маневренный фонд, и все останется по-прежнему. Эффективной борьбой с нечистоплотными соседями считается коллективная жалоба. Через месяц придет отписка, которая станет основанием для обращения жильцов с иском к ЖКС, жилагентству и районной администрации об обязании произвести определенные действия. Единственная мера – выселение».

Наймодателем квартиры выступает жилагентство Кировского района. Его директор Глеб Мустафин, как рассказали «Фонтанке» соседи, считает, что Гревизирским нужно дать время на приборку, и с иском о выселении спешить не стоит.

«Это якобы бесперспективно, – ретранслирует его слова жительница 18-го дома Светлана. – Без предоставления альтернативного жилья суд выселять не станет, а при переезде Гревизирских в другой адрес проблемы начнутся уже у других петербуржцев. А мы, значит, привычные?»

В жилагентстве свою позицию «Фонтанке» согласились обозначить, но попросили прислать запрос «Почтой России» на юридический адрес.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»


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