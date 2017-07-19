Две станции метро Петербурга будут работать до 20 часов из-за низкой проходимости

Режим работы вестибюлей «Звенигородской» и «Спасской» изменится с начала осени. Так как станции мало загружены утром и вечером, их будут открывать позже и закрывать раньше.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» 19 июля, режим работы изменится с 1 сентября. «Звенигородская» (фиолетовая линия) и «Спасская» (оранжевая линия) будут открывать двери в 7 утра и закрываться в 20 часов. Такое решение, уверяют в подземке, принято после того, как в ходе анализа загруженности выяснилось, что на «Звенигородской» до 7 утра входной поток не более 250 человек в будний день и 200 - в выходной день. На «Спасской» он еще меньше. После восьми вечера эти показатели также, по оценке ГУПа, небольшие: в будние дни на «Звенигородскую» заходит около 2300 человек, на «Спасскую» – менее 3500 пассажиров, в выходные дни – примерно 1600 и 2500 человек соответственно.

Так как аналогичная схема работы уже обкатана на станциях «Площадь Александра Невского – 1» – «Площадь Александра Невского – 2» и «Владимирская» – «Достоевская», то в метро решили опробовать ее еще на двух станциях в центре Петербурга.