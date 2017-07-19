«Победа» зовет влюбленных в небо

Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником. В первый раз за несколько лет авиакомпания федерального уровня объявляет массовый прием на работу. Обучение кандидатов "Победа" оплатит сама.

Стать бортпроводником может любой желающий, но с некоторыми оговорками. Во-первых, рост должен быть не меньше 165 сантиметров – иначе новый сотрудник не сможет работать на борту Boeing 737NG, которые составляют флот компании. Бортпроводник должен свободно доставать до багажных полок. Образование – не ниже среднего. Знание английского – если не обязательно, то приветствуется : иностранный язык дает возможность полетов на международных направлениях. Важно: у кандидата не должно быть татуировок на видимых частях тела.

Остальные требования не вызовут удивления о тех, кто мечтает работать в авиации и устремлен к быстрой карьере: коммуникабельность и стрессоустойчивость, способность быстро учиться новому, умение грамотно говорить.

Всему остальному «Победа» новых сотрудников обучит и выдаст сертификат бортпроводника гражданской авиации. Оформление на работу – строго по Трудовому кодексу РФ, социальный пакет и оплачиваемый отпуск до 70 дней в год. Сотрудникам «Победы» и членам их семей также полагаются льготные билеты на рейсы всей группы «Аэрофлот».

Узнать подробности самому и даже пройти собеседование можно будет 26 июля, с 10 часов утра в отеле Park Inn Pulkovo, которая находится рядом с новым терминалом аэропорта.

Тем, кто на собеседование придет, нужно будет набраться терпения: процедура отбора может занять целый день.

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот». «Победа». — одна из самых молодых авиакомпаний в России: первый рейс состоялся 1 декабря 2014 года

Флот авиаперевозчика — 12 современных комфортабельных Boeing 737-800, средний возраст которых всего несколько месяцев. Каждый самолет поставлен в парк «Победы» напрямую с завода-производителя. Салоны Sky Interior оснащены вместительными полками, удобными кожаными креслами и даже могут менять режимы освещения. К 2018 году флот будет насчитывать около 40 самолетов.