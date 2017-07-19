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19.07.2017 12:49

Михалков и Кончаловский обещают запустить свой фастфуд до конца года

Перекусить быстро и по-домашнему в первых заведениях сети «Едим как дома», задуманной кинорежиссёрами Андреем Кончаловским и Никитой Михалковым, можно будет уже через полгода. Инициаторы обещают недорогую натуральную еду.

«Мы создали продукт, который можно будет продавать», – рассказал ТАСС Андрей Кончаловский 19 июля. Режиссёр надеется, что до конца 2017-го успеет открыть первые точки отечественного конкурента американского McDonald's.

О сети закусочных заговорили больше двух лет назад, но сроки запуска несколько раз отодвигали. По словам Кончаловского, задержка произошла из-за высоких требований, которые предъявили к конечному продукту.

"Он не должен портиться, он должен быть натуральным и, главное, недорогим, – отметил он, добавив, что два года работал над простым меню. – Поскольку, как говорил конструктор танка Т-34 Михаил Кошкин, сложное и дурак придумает".

Режиссёр обещает, что технологии приготовления блюд будут уникальными и надёжными, а еда – доступна всем.

Справка:

Проект общепита «Едим дома» (позднее переименован в «Едим как дома») Андрей Кончаловский совместно с братом Никитой Михалковым придумали в качестве конкурента западным сетям быстрого питания. Авторы надеялись, что импортозамещение в фастфуде поддержит государство и в письме Владимиру Путину необходимые инвестиции оценили почти в миллиард рублей. Помогать из бюджета государство отказалось, но сообщалось, что вице-премьер Аркадий Дворкович поручил банкам, министерствам и ведомствам найти возможность предоставить кредит. В итоге запускают сеть кинорежиссеры на частные и кредитные деньги.


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