Вышенков: Есть Мамаев и есть Кумарин, а закон для всех один

19.07.2017 13:52

Вопрос об освобождении инвалида первой группы Антона Мамаева, который был осужден за разбой и приговорён к 4,5 года заключения, рассмотрели сегодня на выездном судебном заседании в изоляторе «Матросская тишина». О том, кто и как выходил из-под стражи по состоянию здоровья, рассказывает Евгений Вышенков.

Прокуратура попросила Мосгорсуд отменить приговор 28-летнему Антону Мамаеву, которому дали 4,5 года колонии по обвинению в разбое. Он страдает от спинальной мышечной атрофии и не может передвигаться без посторонней помощи. Сегодня меру пресечения для 28-летнего Мамаева изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Об этом деле, а также о том, как по состоянию здоровья из-под стражи выходили и намного более опасные преступники, рассказывает замглавного редактора "Фонтанки" Евгений Вышенков:

Напомним, 30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Мамаева признали виновным в разбое и похищении мотороллера, который он собирался перепродать. Позже ФСИН передала в суд медицинское заключение о невозможности нахождения его под стражей.

Аудиоподкаст эфира: