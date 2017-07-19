РосСтройИнвест досрочно сдаст дом в ЖК «Петр Великий и Екатерина Великая»

Группа компаний «РосСтройИнвест» планирует существенно сократить сроки строительства одного из двух домов жилого комплекса «Петр Великий и Екатерина Великая», строящегося в Невском районе Санкт-Петербурга.

Дольщики второй и третьей очередей 24-этажного корпуса «Екатерина Великая» получат ключи от своих квартир почти на год раньше срока, заявленного в ДДУ. Все новые договора долевого участия будут подписываться с новыми сокращенными сроками. Порядка 60% квартир в корпусе «Екатерина Великая» уже реализованы, строительство корпуса будет завершено в 4-м квартале 2018 года.

«Нашей компании в этом году исполнилось 15 лет, и за все время работы мы всегда сдавали объекты в срок или раньше срока. Мы посчитали, подумали и поняли, что можем достроить корпус «Екатерина Великая» на десять месяцев раньше срока. Наши дольщики будут рады», – говорит заместитель председателя совета директоров ГК «РосСтройИнвест» Нина Креславская.

В нынешней непростой экономической ситуации на рынке недвижимости, когда некоторые строительные компании начинают продлевать сроки строительства, ГК «РосСтройИнвест» создает положительный тренд и сдает одновременно все три очереди корпуса «Екатерина Великая» в 4-м квартале 2018 года.

В «РосСтройИнвесте» понимают, что надежность строителей сегодня, безусловно, является одним из важных конкурентных преимуществ. По данным аналитиков компании, в списке критериев при покупке жилья репутация застройщика находится на первом месте вместе с локацией и ценой.

По данным маркетинговых исследований, более 30% потенциальных покупателей квартир в Москве и Петербурге предпочли бы жить в квартире в высотном доме с видом на воду. Неудивительно, что в ГК «РосСтройИнвест» чувствуют повышенный интерес к старту продаж квартир в 32-этажном корпусе «Петр Великий», который компания планирует открыть в этом году.

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

