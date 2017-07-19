За поездку к тёплому морю возьмут курортный сбор

Отдых в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях подорожает. Российский парламент узаконил курортный сбор.

Госдума ФС РФ 19 июля в третьем чтении приняла закон о курортном сборе с отдыхающих на юге России. Пока в виде эксперимента. Но достаточно продолжительного – сразу на 5 лет.

Суточный сбор с 1 мая 2018 года коснется тех, кто захочет отдохнуть в четырех регионах – Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Оброк в размере не более 50 рублей с человека за сутки в гостинице просуществует до 31 декабря 2022 года, когда закончится узаконенный эксперимент. Если опыт признают успешным, сумма сбора будет увеличена до 100 рублей и выше в сутки с одного отдыхающего.

От побора освободят льготные категории граждан.

Несмотря на то что закон должен одобрить Совфед и подписать президент, экономисты уже подсчитали выгоду регионов от его принятия. К примеру, до 2022 года Крым заработает на курортном сборе 16,4 млрд рублей. Эти средства вложат в строительство и модернизацию инфраструктуры туризма на полуострове.

Отметим, что эксперты в 2017 году зафиксировали снижение интереса россиян к отдыху в Крыму и возвращение Турции и Греции в тройку самых популярных у жителей РФ мест отдыха.