Корпус «В» ЖК «Новое Янино» аккредитован тремя банками

Корпус «В» ЖК «Новое Янино» аккредитован АО «Россельхозбанк», ВТБ 24 (ПАО) и АО «СМП Банк». Ставка по кредиту начинается от 9,75% годовых.

Корпус «В» ЖК «Новое Янино», вышедший в продажу 18 июля, получил аккредитацию сразу трех банков. Ипотечные кредиты на покупку квартир в новом корпусе предоставляют «Россельхозбанк», ВТБ 24 и «СМП Банк».

«Россельхозбанк» оформляет кредит на покупку жилья по ставке от 9,75% годовых при сумме кредита, превышающей 3 млн рублей. При сумме кредита до 3 млн руб. ставка начинается от 10% годовых. Минимальный первоначальный взнос в обоих случаях составляет 20% от стоимости квартиры.

Первоначальный взнос по ипотечным кредитам банков ВТБ 24 и «СМП Банк» начинается от 15% стоимости квартиры. ВТБ 24 предоставляет кредит с процентной ставкой от 10,7% годовых. Ставка по кредиту в «СМП Банк» начинается от 10,9%.

Корпус «В» относится к пятой очереди строительства проекта комплексного освоения территории «Новое Янино». В шестисекционном доме общей площадью 36 275 кв. м предусмотрены 118 студий, 358 однокомнатных и 164 двухкомнатные квартиры. Каждое жилое помещение имеет застекленный балкон или лоджию.

Корпус «В» ЖК «Новое Янино»

В настоящий момент в корпусе ведутся строительные работы нулевого цикла: устройство котлована и забивка свай. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2018 года.

ЖК «Новое Янино» — проект комплексного освоения территории в Янино. На благоустроенной территории площадью 128 000 кв. м недалеко от Ржевского лесопарка расположится всё необходимое для комфортной и спокойной жизни. Комплекс включает в себя шесть небольших 12-этажных корпусов общей площадью около 160 000 кв. м. В инфраструктуре ЖК предусмотрен детский сад на 175 мест.

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