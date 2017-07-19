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19.07.2017 12:33

Корпус «В» ЖК «Новое Янино» аккредитован тремя банками

Корпус «В» ЖК «Новое Янино» аккредитован тремя банками
Корпус «В» ЖК «Новое Янино»

Корпус «В» ЖК «Новое Янино» аккредитован АО «Россельхозбанк», ВТБ 24 (ПАО) и АО «СМП Банк». Ставка по кредиту начинается от 9,75% годовых.

Корпус «В» ЖК «Новое Янино», вышедший в продажу 18 июля, получил аккредитацию сразу трех банков. Ипотечные кредиты на покупку квартир в новом корпусе предоставляют «Россельхозбанк», ВТБ 24 и «СМП Банк».

«Россельхозбанк» оформляет кредит на покупку жилья по ставке от 9,75% годовых при сумме кредита, превышающей 3 млн рублей. При сумме кредита до 3 млн руб. ставка начинается от 10% годовых. Минимальный первоначальный взнос в обоих случаях составляет 20% от стоимости квартиры.

Первоначальный взнос по ипотечным кредитам банков ВТБ 24 и «СМП Банк» начинается от 15% стоимости квартиры. ВТБ 24 предоставляет кредит с процентной ставкой от 10,7% годовых. Ставка по кредиту в «СМП Банк» начинается от 10,9%.

Корпус «В» относится к пятой очереди строительства проекта комплексного освоения территории «Новое Янино». В шестисекционном доме общей площадью 36 275 кв. м предусмотрены 118 студий, 358 однокомнатных и 164 двухкомнатные квартиры. Каждое жилое помещение имеет застекленный балкон или лоджию.

Корпус «В» ЖК «Новое Янино»
Корпус «В» ЖК «Новое Янино»

В настоящий момент в корпусе ведутся строительные работы нулевого цикла: устройство котлована и забивка свай. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2018 года.

ЖК «Новое Янино» — проект комплексного освоения территории в Янино. На благоустроенной территории площадью 128 000 кв. м недалеко от Ржевского лесопарка расположится всё необходимое для комфортной и спокойной жизни. Комплекс включает в себя шесть небольших 12-этажных корпусов общей площадью около 160 000 кв. м. В инфраструктуре ЖК предусмотрен детский сад на 175 мест.

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