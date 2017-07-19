Аккредитованы шесть жилых комплексов от «Эталон ЛенСпецСМУ»

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) аккредитовал жилые комплексы «Самоцветы» (корп. 3,4), «Ландыши», Fusion, квартал «Галактика», а также «Дом на Обручевых» и «Дом на Космонавтов», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

Квартиры в указанных жилых комплексах можно приобрести с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 10,25% годовых. Минимальный первоначальный взнос: от 15% стоимости квартиры. Кредит предоставляется на срок до 25 лет.

Жилой комплекс «Самоцветы» состоит из четырех корпусов, возводимых по кирпично-монолитной технологии

Жилой комплекс «Ландыши», строящийся в Калининском районе – это яркий и красочный образец современной городской архитектуры, который будет состоять из двух домов переменной этажности (12-17 этажей). Жилой комплекс Fusion строится в Выборгском районе у Гренадерского сада, в непосредственной близости от станции метро «Выборгская».

Квартал «Галактика» – крупнейший проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

«Дом на Обручевых» – яркий и выразительный проект, строящийся по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов.

«Дом на Космонавтов» возводится в сложившемся жилом районе рядом со станцией метро «Звездная».

Справка о ГК «Эталон»

